حمدان بن محمد في رسالة للمدرسين: أمامكم مسؤولية كبيرة لتأسيس مستقبل أجمل لبلادنا

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، الدفاع، رسالة صوتية إلى المعلمين والمعلمات في دولة الإمارات، هنأهم فيها ببداية العام الدراسي الجديد.

ونقل سموه عبر الرسالة الصوتية، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع بداية العام الدراسي.

وقال سموه: "أبارك لكم جميعاً ببداية العام الدراسي الجديد، والذي أدعو الله فيه أن يعينكم وأن يوفقكم

في تأدية الأمانة على أكمل وجه، فأمامكم مسؤولية كبيرة في تربية وتعليم جيل كامل".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "أملنا فيكم كبير أن تؤسسوا لمستقبل أجمل لبلادنا.. وأكبر مسؤولية في الحياة هي تشكيل العقول وزرع القيم وترسيخ السنع والأخلاق الحميدة والعادات الأصيلة التي تجسد الهوية الإماراتية".

وتابع سموه: "وتأكدوا أن كل خطوة نخطوها مع أبنائنا ستسهم في بناء وطن أقوى وأفضل".

وختم سموه: "نحن دائماً معكم ونتمنى لكم التوفيق.. حفظكم الله".