الخطة تغيرت.. أمريكا تحتفظ بحاملتي طائرات وغواصة في الشرق الأوسط.. فهل تمنع توسيع الصراع؟

قبل أسابيع، أمر الدفاع الأمريكي لويد جيه أوستن، بتعزيز القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بهدف "منع توسيع الصراع" في المنطقة، وكان من ضمن التحركات إرسال حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" إلى المنطقة لتحل محل حاملة الطائرات المتواجدة في المنطقة منذ مطلع العام الحالي ثيودور روزفلت، لكن أمس حدث تحول مفاجئ في خطط التحركات العسكرية الأمريكية التي عادة ما تكون مبرمجة مسبقاً و غير مرنة للاستجابة للتطورات العاجلة.

وأمر أوستن ببقاء حاملتي الطائرات في الشرق الأوسط، وتراجع عن استدال واحدة بأخرى، مما يعزز الوجود العسكري الأمريكي وسط تصاعد التوتر الإقليمي. وتحرك الولايات المتحدة قواتها البحرية إلى مكان أقرب إلى إسرائيل.

وجاء هذا التحول، وفق توصيف وكالة "رويترز"، عقب مكالمة بين أوستن ونظيره الإسرائيلي.

وعزز الجيش الأمريكي في الأسابيع الماضية وجود قواته في الشرق الأوسط لتوفير الحماية من وقوع هجمات كبرى جديدة من إيران أو حلفائها، وأرسل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى المنطقة لتحل محل الحاملة تيودور روزفلت.

كما أرسلت الولايات المتحدة إلى المنطقة سربا من الطائرات إف-22 رابتور التابعة لسلاح الجو الأمريكي ونشرت غواصة مزودة بصواريخ كروز.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي سي.كيو براون الذي أجرى زيارة لم تكن معلنة لمنطقة الشرق الأوسط السبت: "عززنا قدراتنا (في المنطقة) لتوجيه رسالة ردع قوية بهدف منع اتساع نطاق الصراع... وأيضا لحماية قواتنا إذا ما تعرضت لهجوم".

وقال مسؤولون أمريكيون إن لينكولن تتواجد حاليا بالقرب من بحر الصين الجنوبي وستستغرق أسبوعين تقريباً للوصول إلى الشرق الأوسط.

تعمل لينكولن وروزفلت بالطاقة النووية ويمكنهما حمل العشرات من الطائرات. ووفقا للبحرية الأمريكية، فإن الغواصة الموجهة بالصواريخ التي تم إرسالها إلى المنطقة، يو إس إس جورجيا، يمكنها حمل أكثر من 150 صاروخ توماهوك، وهي خطوة غير عادية، وفق صحيفة وول ستريت جورنال، حيث نادراً ما يتحدث الجيش الأمريكي عن تحركات أسطوله من الغواصات.