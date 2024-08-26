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وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية نبيل العربي

8/26/2024 3:00:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


نعت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، السفير نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق الذي توفي عن عمر ناهز 89 عاماً.

ووصفت الوزارة في بيان الراحل بأنه "أحد أعمدة الدبلوماسية المصرية ورموزها المضيئة على مر العصور".

وأضافت: "أفنى الفقيد العظيم حياته مدافعاً عن مصالح وطنه، ورافعاً رايته خفاقة بين الأمم في كافة المحافل الدولية، وسيظل التاريخ شاهداً على الدور الوطني العظيم الذي قام به في ملحمة التحكيم الدولي لاسترداد أرض طابا الغالية إلى السيادة المصرية".

ولد العربي عام 1935 وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة ثم حصل على درجة الماجستير في القانون الدولي وبعدها الدكتوراه في العلوم القضائية من كلية الحقوق بجامعة نيويورك.

عمل سفيراً في الهند وممثلاً دائماً لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف بين 1987 1991 وفي نيويورك بين 1991 و1999.

عمل قاضياً في محكمة العدل الدولية من 2001 إلى 2006 وكان عضواً بلجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي من 1994 إلى 2001.

شغل منصب وزير خارجية مصر في مارس 2011 قبل اختياره أميناً عاماً لجامعة الدول العربية في مايو من العام ذاته.

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