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مساعدات طبية اردنية للصحة الفلسطينية في غزة

8/26/2024 3:00:03 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -بتوجيهات ملكية سامية، قدم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 الأحد، مساعدات طبية لوزارة الصحة الفلسطينية، انطلاقاً من الجهود التي يبذلها الأردن.


وقال قائد قوة المستشفى: "تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة الوقوف إلى جانب الأهل في قطاع غزة، ومتابعة مباشرة من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، قدّم المستشفى الميداني مساعدات طبية لوزارة الصحة الفلسطينية، ليتم رفد المستشفيات التابعة لها مما تعانيه من نقص حاد في المستلزمات الطبية والعلاجية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".


من جهتم، أعرب ممثلو الوزارة عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك والموقف الأردني الثابت والداعم لهم، في توفير الخدمات الطبية والعلاجية لأهل القطاع، مؤكدين أن هذه المساعدات سيكون لها الأثر الكبير في الحد من معاناة الكثيرين من أهالي القطاع.


يشار إلى أن المستشفى الميداني في جنوب قطاع غزة قدم خدماته الطبية والعلاجية لنحو 171 ألف مراجع منذ بدء مهامه في 20 تشرين الثاني 2023.

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