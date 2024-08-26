مساعدات طبية اردنية للصحة الفلسطينية في غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -بتوجيهات ملكية سامية، قدم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 الأحد، مساعدات طبية لوزارة الصحة الفلسطينية، انطلاقاً من الجهود التي يبذلها الأردن.
وقال قائد قوة المستشفى: "تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة الوقوف إلى جانب الأهل في قطاع غزة، ومتابعة مباشرة من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، قدّم المستشفى الميداني مساعدات طبية لوزارة الصحة الفلسطينية، ليتم رفد المستشفيات التابعة لها مما تعانيه من نقص حاد في المستلزمات الطبية والعلاجية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".
من جهتم، أعرب ممثلو الوزارة عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك والموقف الأردني الثابت والداعم لهم، في توفير الخدمات الطبية والعلاجية لأهل القطاع، مؤكدين أن هذه المساعدات سيكون لها الأثر الكبير في الحد من معاناة الكثيرين من أهالي القطاع.
يشار إلى أن المستشفى الميداني في جنوب قطاع غزة قدم خدماته الطبية والعلاجية لنحو 171 ألف مراجع منذ بدء مهامه في 20 تشرين الثاني 2023.
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