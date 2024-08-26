الوزراء: استقرار أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية خلال أغسطس

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

وبدأ الاجتماع باستعراض تقرير متابعة ميدانية أعدته الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع عرضه الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذى أشار خلاله إلى أبرز نتائج المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع، التى ترتبط بتوافر الكميات اللازمة من السلع واستقرار أسعارها، حيث أشارت تلك النتائج إلى استقرار أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر أغسطس الجاري، وهي: المكرونة، والزيت، واللبن المعبأ، والأرز، والسكر.

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كما تطرق الجوهرى إلى نتائج المتابعة الميدانية لأسعار الأسماك واللحوم والدواجن، وبيض المائدة، والأسمدة الزراعية، وساندوتشات الفول والطعمية، وعقب ذلك تناول نتائج المتابعة الميدانية لأسعار السلع الاستراتيجية بالسلاسل التجارية والمحال والمنافذ.

وخلال الاجتماع، استعرض“الجوهري” مجموعة من التطبيقات والنُظم لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار، ومن بينها تطبيق“جهاز حماية المستهلك”، حيث أشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير نسخة جديدة من التطبيق الذى يُعد واحدًا من قنوات التواصل التى يُمكن للمستهلكين من خلالها تقديم شكاواهم ومتابعة نتائجها.

وفى الوقت نفسه، أوضح أن تطبيق جهاز حماية المستهلك يُقدم معلومات ونصائح حول السلع والخدمات المُتاحة فى السوق، بما فى ذلك مواصفات المنتجات، وحقوق المستهلك، وآليات تقديم الشكاوى، كما أنه يقوم بإطلاع المُستخدم على آخر أخبار وأنشطة جهاز حماية المستهلك، بما فى ذلك حملات التفتيش على الأسواق، والمنتجات المسحوبة من الأسواق، والتحذيرات من المنتجات غير الآمنة.

كما أشار إلى إطلاق تطبيق“رادار الأسعار” لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار على مستوى الجمهورية والإبلاغ عن مخالفات التجار، موضحًا أنه جار العمل على تطوير التطبيق.

كما عرض مساعد رئيس مجلس الوزراء النظام المعلوماتى لمراقبة أسعار السلع ومكافحة الاحتكار، وهو ما يُعرف بنظام التنبؤ، عبر تطبيق مجموعة من النماذج الإحصائية ونموذج التعلم العميق، وذلك بهدف تحديد أفضل النماذج القادرة على التنبؤ بدقة بأسعار السلع الغذائية لمساعدة مُتخذى القرار فى إحكام السيطرة والرقابة على الأسعار.

كما عرض“الجوهري” مجموعة من الإجراءات المُقترحة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار ومن بينها تطوير منصة لحوكمة تداول السلع بما يسهم فى تفعيل تسجيل بيانات شركات إنتاج وتوزيع السلع الغذائية، ورقمنة سلاسل إمداد السلع الإستراتيجية من خلال لجنة عليا تضم وزارات: التخطيط والتموين والمالية والاتصالات.

وخلال الاجتماع، أشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن هناك وفرة حاليا لجميع السلع فى الأسواق، كما أن المعروض منها حاليا يفوق حاجة الطلب فى مختلف السلع، وشهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية استقرارًا خلال الفترة الأخيرة.

وفى الوقت نفسه، أوضح أن الاتحاد يتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومختلف الجهات المعنية لنشر ثقافة سوق اليوم الواحد، مؤكدا أن تعميم هذه الثقافة سيكون مفيداً جداً لجميع المستهلكين، لكون أغلب تجارة الخضراوت والفاكهة“تجارة عشوائية”، وبالتالى سيكون لتنظيم هذه الأسواق مردود جيد على المستهلك المصري.

وأوضح المهندس إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن السلع الاستراتيجية السبعة شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية، ولكن هناك زيادة فى أسعار البيض، والعدس، كما عرض موقف أسعار الخضراوات والفاكهة، لافتا إلى ارتفاع أسعار بعض الخضراوات، فيما أكد أن هناك انخفاضا فى أسعار الدواجن، بينما شهدت أسعار اللحوم نوعا من الاستقرار.

وأكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن شهر أغسطس الجارى شهد وفرة واضحة لجميع السلع الأساسية وغيرها فى الأسواق، مع استمرار التدبير من البنوك وسرعة إجراءات الإفراج عن السلع والمواد الخام، فيما احتدمت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل، سواء من حيث خفض الأسعار أو الإعلانات، كما شهدت أسعار التجزئة نوعا من الاستقرار.

وفى ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة العمل على توافر أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة، على غرار معارض“أهلاً رمضان” ومعارض“أهلاً مدارس”، موجهاً وزيرة التنمية المحلية بأن يتولى المحافظون مسئولية تخصيص الأراضى اللازمة لذلك.