الوزراء: استقرار أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية خلال أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News) توفير أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة على غرار“أهلا رمضان” و”أهلا مدارس”
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.
وبدأ الاجتماع باستعراض تقرير متابعة ميدانية أعدته الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع عرضه الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذى أشار خلاله إلى أبرز نتائج المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع، التى ترتبط بتوافر الكميات اللازمة من السلع واستقرار أسعارها، حيث أشارت تلك النتائج إلى استقرار أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر أغسطس الجاري، وهي: المكرونة، والزيت، واللبن المعبأ، والأرز، والسكر.
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كما تطرق الجوهرى إلى نتائج المتابعة الميدانية لأسعار الأسماك واللحوم والدواجن، وبيض المائدة، والأسمدة الزراعية، وساندوتشات الفول والطعمية، وعقب ذلك تناول نتائج المتابعة الميدانية لأسعار السلع الاستراتيجية بالسلاسل التجارية والمحال والمنافذ.
وخلال الاجتماع، استعرض“الجوهري” مجموعة من التطبيقات والنُظم لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار، ومن بينها تطبيق“جهاز حماية المستهلك”، حيث أشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير نسخة جديدة من التطبيق الذى يُعد واحدًا من قنوات التواصل التى يُمكن للمستهلكين من خلالها تقديم شكاواهم ومتابعة نتائجها.
وفى الوقت نفسه، أوضح أن تطبيق جهاز حماية المستهلك يُقدم معلومات ونصائح حول السلع والخدمات المُتاحة فى السوق، بما فى ذلك مواصفات المنتجات، وحقوق المستهلك، وآليات تقديم الشكاوى، كما أنه يقوم بإطلاع المُستخدم على آخر أخبار وأنشطة جهاز حماية المستهلك، بما فى ذلك حملات التفتيش على الأسواق، والمنتجات المسحوبة من الأسواق، والتحذيرات من المنتجات غير الآمنة.
كما أشار إلى إطلاق تطبيق“رادار الأسعار” لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار على مستوى الجمهورية والإبلاغ عن مخالفات التجار، موضحًا أنه جار العمل على تطوير التطبيق.
كما عرض مساعد رئيس مجلس الوزراء النظام المعلوماتى لمراقبة أسعار السلع ومكافحة الاحتكار، وهو ما يُعرف بنظام التنبؤ، عبر تطبيق مجموعة من النماذج الإحصائية ونموذج التعلم العميق، وذلك بهدف تحديد أفضل النماذج القادرة على التنبؤ بدقة بأسعار السلع الغذائية لمساعدة مُتخذى القرار فى إحكام السيطرة والرقابة على الأسعار.
كما عرض“الجوهري” مجموعة من الإجراءات المُقترحة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار ومن بينها تطوير منصة لحوكمة تداول السلع بما يسهم فى تفعيل تسجيل بيانات شركات إنتاج وتوزيع السلع الغذائية، ورقمنة سلاسل إمداد السلع الإستراتيجية من خلال لجنة عليا تضم وزارات: التخطيط والتموين والمالية والاتصالات.
وخلال الاجتماع، أشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن هناك وفرة حاليا لجميع السلع فى الأسواق، كما أن المعروض منها حاليا يفوق حاجة الطلب فى مختلف السلع، وشهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية استقرارًا خلال الفترة الأخيرة.
وفى الوقت نفسه، أوضح أن الاتحاد يتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومختلف الجهات المعنية لنشر ثقافة سوق اليوم الواحد، مؤكدا أن تعميم هذه الثقافة سيكون مفيداً جداً لجميع المستهلكين، لكون أغلب تجارة الخضراوت والفاكهة“تجارة عشوائية”، وبالتالى سيكون لتنظيم هذه الأسواق مردود جيد على المستهلك المصري.
وأوضح المهندس إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن السلع الاستراتيجية السبعة شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية، ولكن هناك زيادة فى أسعار البيض، والعدس، كما عرض موقف أسعار الخضراوات والفاكهة، لافتا إلى ارتفاع أسعار بعض الخضراوات، فيما أكد أن هناك انخفاضا فى أسعار الدواجن، بينما شهدت أسعار اللحوم نوعا من الاستقرار.
وأكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن شهر أغسطس الجارى شهد وفرة واضحة لجميع السلع الأساسية وغيرها فى الأسواق، مع استمرار التدبير من البنوك وسرعة إجراءات الإفراج عن السلع والمواد الخام، فيما احتدمت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل، سواء من حيث خفض الأسعار أو الإعلانات، كما شهدت أسعار التجزئة نوعا من الاستقرار.
وفى ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة العمل على توافر أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة، على غرار معارض“أهلاً رمضان” ومعارض“أهلاً مدارس”، موجهاً وزيرة التنمية المحلية بأن يتولى المحافظون مسئولية تخصيص الأراضى اللازمة لذلك.
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