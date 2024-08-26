السفير الأردني يزور جامعة القدس ويشيد بالقفزة النوعية التي تشهدها الجامعة مؤخراً

MENAFN - Palestine News ) القدس /PNN / استقبل أ.د. عماد أبوكشك رئيس القدس، سعادة السيد عصام البدور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين في مكتبه في الحرم الرئيس.

وعبَّرَ سعادة السفير البدور خلال الزيارة عن سعادته بالإنجازات والقفزات المتلاحقة التي حققتها جامعة القدس مؤخراً وخصوصاً حصدها المركز 851 عالمياً كأول جامعة فلسطينية تحقق هذا الإنجاز، والإشادة الأممية بتخصصات جامعة القدس وآخرها تقرير البنك الدولي للعام 2024 الذي يشير لكون الدراسات الثنائية بجامعة القدس

نموذجاً إبداعياً ومبتكراً فريداً من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، كما أشاد السفير البدور بالمكانة المرموقة والإشعاع الحضاري والفكري والإنساني الذي تمثله جامعة القدس في المدينة المقدسة.

ورحب أ.د. أبو كشك بسعادة السفير الأردني في جامعة القدس، وأشار إلى الإجراءات التي تقوم بها الجامعة لخلق بيئة بحثية ترعى الإبداع والابتكار من خلال حاضنة الأعمال والريادة وشبكة الشراكات الواسعة التي تهدف لخلق فرص فريدة للطلبة لإيجاد شركاتهم الخاصة وتنفيذ أفكارهم ما يدعم استقلالية الشباب الاقتصادي وتنمية مواهبهم.

وأوضح أ.د. أبوكشك للسفير الأردني الدور الكبير الذي تضطلع به جامعة القدس في خدمة المجتمع المقدسي، ما أهلها لحصد جائزة الجامعة العربية الأكثر مسؤوليةً اجتماعية بالمنطقة العربية، وذلك من خلال مراكزها المنتشرة في البلدة القديمة وما تقدمه من خدمات مجتمعية وحقوقية وثقافية واقتصادية وتعليمية للأهالي دعمًا لصمودهم في القدس.

ومن جهته عَبَّرَ سعادة السفير عصام البدور عن سعادته بلقاء الأستاذ الدكتور عماد أبوكشك في حرم الجامعة الرئيس، واطلاعه على هذا الكم المتميز من الإنجازات الاكاديمية والمجتمعية التي تقودها الجامعة في المدينة المقدسة، والقفزة النوعية التي تمثلها الجامعة كمنارة مقدسية فلسطينية تنافس الجامعات العالمية.

وقام رئيس الجامعة بمرافقة الضيف العزيز في جولةٍ داخل حرم الجامعة أطلعه فيها على ما تم تجهيزه من مرافق وخدمات تليق بطلبة جامعة العاصمة، مستشهداً بالتطور الكبير الذي وصلت إليه الجامعة منذ أن وضع جلالة الملك المغفور له الحسين بن طلال حجر الأساس للجامعة برفقة أخيه المغفور له أمير الكويت سمو الشيخ صباح السالم الصباح عام 1965، حيث أصبحت تضم عشرات المراكز والمتاحف والكليات وأكثر من 100 تخصص تعزز الحياة الأكاديمية الفلسطينية، وتنير فضاء الإثراء الفلسطيني للرسالة الإنسانية العالمية.



