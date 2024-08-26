سوديك تطلق Matcha وgood Days بمشروع Caesar فى الساحل الشمالى

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة سوديك، عن إطلاق Matcha أحدث وجهاتها التجارية فى مشروع Caesar برأس الحكمة، وGood Days التى تقدم أرقى مفاهيم الضيافة من خلال شقق فندقية داخل Matcha.
تضم Matcha مجموعة متنوعة من المطاعم المتخصصة وتجارب تسوق مبتكرة، بالإضافة لأماكن ترفيهية مختلفة، ومن أهم متاجر التجزئة What the Crust، Dara's Ice Cream، Takosan، Brown Nose، KB's، Sandwich Room، Boulevard، Maine، Soy، وBRGR بالإضافة الى Maison 69، Concrete، Jay O'Five، Bazarna، ومحمد الصغير، بما يضمن تجربة صيفية استثنائية للترفيه والضيافة لجميع الزوار.
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كما أطلقت سوديك أيضًا Good Days والتى تضم مجموعة من الشقق الفندقية المصممة طبقًا لأعلى معايير الراحة والتميز، وتقدم هذه الإقامة الفندقية الفريدة للقاطنين وضيوفهم فى Caesar ملاذًا هادئًا محاطًا بالأجواء الرائعة.
قال أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك:“تمنح Matcha مزايا تنافسية لمشروع Caesar بجانب موقعه المتميز فى قلب رأس الحكمة، ويأتى إطلاق سوديك لمفاهيم جديدة ومبتكرة فى مجال الضيافة والتجزئة بمشروعاتها فى إطار التزامها المستمر بتطوير مجتمعات متكاملة نابضة بالحياة. ومن خلال كل من Matcha وGood Days، فإننا لا نكتفى بتوفير تجربة سكنية مميزة فقط، بل نوفر لعملائنا فرص الاستمتاع بحياة فريدة من نوعها فى جميع مشروعاتنا”.
وتتضمن التوسعات الأخيرة لسوديك فى قطاع التجزئة والضيافة، التوقيع على إقامة 5 فنادق جديدة فى ثلاث أسواق رئيسية فى غرب وشرق القاهرة والساحل الشمالى.
تشمل التوسعات إقامة 3 فنادق لعلامة نوبو بالإضافة الى فندقى تريبيوت بورتفوليو بالإضافة إلى افتتاح المشروع التجارى الأكبر لسوديك EDNC بشرق القاهرة والذى سيتم اطلاقه فى سبتمبر القادم.
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