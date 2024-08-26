سوديك تطلق Matcha وgood Days بمشروع Caesar فى الساحل الشمالى

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة سوديك، عن إطلاق Matcha أحدث وجهاتها التجارية فى مشروع Caesar برأس الحكمة، وGood Days التى تقدم أرقى مفاهيم الضيافة من خلال شقق فندقية داخل Matcha.

تضم Matcha مجموعة متنوعة من المطاعم المتخصصة وتجارب تسوق مبتكرة، بالإضافة لأماكن ترفيهية مختلفة، ومن أهم متاجر التجزئة What the Crust، Dara's Ice Cream، Takosan، Brown Nose، KB's، Sandwich Room، Boulevard، Maine، Soy، وBRGR بالإضافة الى Maison 69، Concrete، Jay O'Five، Bazarna، ومحمد الصغير، بما يضمن تجربة صيفية استثنائية للترفيه والضيافة لجميع الزوار.

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كما أطلقت سوديك أيضًا Good Days والتى تضم مجموعة من الشقق الفندقية المصممة طبقًا لأعلى معايير الراحة والتميز، وتقدم هذه الإقامة الفندقية الفريدة للقاطنين وضيوفهم فى Caesar ملاذًا هادئًا محاطًا بالأجواء الرائعة.

قال أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك:“تمنح Matcha مزايا تنافسية لمشروع Caesar بجانب موقعه المتميز فى قلب رأس الحكمة، ويأتى إطلاق سوديك لمفاهيم جديدة ومبتكرة فى مجال الضيافة والتجزئة بمشروعاتها فى إطار التزامها المستمر بتطوير مجتمعات متكاملة نابضة بالحياة. ومن خلال كل من Matcha وGood Days، فإننا لا نكتفى بتوفير تجربة سكنية مميزة فقط، بل نوفر لعملائنا فرص الاستمتاع بحياة فريدة من نوعها فى جميع مشروعاتنا”.

وتتضمن التوسعات الأخيرة لسوديك فى قطاع التجزئة والضيافة، التوقيع على إقامة 5 فنادق جديدة فى ثلاث أسواق رئيسية فى غرب وشرق القاهرة والساحل الشمالى.

تشمل التوسعات إقامة 3 فنادق لعلامة نوبو بالإضافة الى فندقى تريبيوت بورتفوليو بالإضافة إلى افتتاح المشروع التجارى الأكبر لسوديك EDNC بشرق القاهرة والذى سيتم اطلاقه فى سبتمبر القادم.