بالمير تطرح مشروع Zayard North Strike بمدينة الشيخ زايد

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة بالمير للتطوير العقارى عن طرح مشروع Zayard north strike فى مدينة الشيخ زايد الجديدة، على مساحة إجمالية 20 فدانا.

قال المهندس محمد الحاج، رئيس مجلس إدارة شركة بالمير للتطوير العقارى، إن المشروع الجديد يأتى ضمن خطة الشركة التوسعية لاقتناص فرص استثمارية تقوم بتطويرها بأعلى معايير الجودة.

موضوعات“سوديك” تطلق“Matcha” و”Good Days” بمشروع“Caesar” فى الساحل الشمالى “مدينة مصر” توقع مذكرة تفاهم مع“SCAD” لتنفيذ أعمال إنشائية بـ650 مليون جنيه خلال 10 سنوات.. تنفيذ مشروعات للمياه والصرف فى“الغربية” بـ7.3 مليار جنيه

وأوضح أن المشروع يقع على مساحة 20 فدانا، ويضم فيلات فاخرة وتوين هاوس، وتم تخصيص 15% من المساحة للوحدات السكنية، وتخصيص المساحة المتبقية للمناظر الطبيعية والمناطق التجارية والطرق.

وتابع أنه من المستهدف تسليم المشروع خلال 4 سنوات، ويقع المشروع بالقرب من طريق دهشور ومحور البوليفارد، على محور الضبعة وبالقرب من طريق إسكندرية الصحراوى، بالإضافة إلى قربه من مطار سفنكس الدولى ومول العرب وأركان بلازا وستريب مول.

وأشار إلى أنه تم التعاون مع مكتب محرم-باخوم ليتولى تصميم المشروع، كما تم التعاون مع إحدى كبريات شركات المقاولات المتخصصة لتنفيذ المشروع وهى شركة تبارك التى ستنفذ أعمال البناء للمشروع.