بالمير تطرح مشروع Zayard North Strike بمدينة الشيخ زايد

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة بالمير للتطوير العقارى عن طرح مشروع Zayard north strike فى مدينة الشيخ زايد الجديدة، على مساحة إجمالية 20 فدانا.
قال المهندس محمد الحاج، رئيس مجلس إدارة شركة بالمير للتطوير العقارى، إن المشروع الجديد يأتى ضمن خطة الشركة التوسعية لاقتناص فرص استثمارية تقوم بتطويرها بأعلى معايير الجودة.
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وأوضح أن المشروع يقع على مساحة 20 فدانا، ويضم فيلات فاخرة وتوين هاوس، وتم تخصيص 15% من المساحة للوحدات السكنية، وتخصيص المساحة المتبقية للمناظر الطبيعية والمناطق التجارية والطرق.
وتابع أنه من المستهدف تسليم المشروع خلال 4 سنوات، ويقع المشروع بالقرب من طريق دهشور ومحور البوليفارد، على محور الضبعة وبالقرب من طريق إسكندرية الصحراوى، بالإضافة إلى قربه من مطار سفنكس الدولى ومول العرب وأركان بلازا وستريب مول.
وأشار إلى أنه تم التعاون مع مكتب محرم-باخوم ليتولى تصميم المشروع، كما تم التعاون مع إحدى كبريات شركات المقاولات المتخصصة لتنفيذ المشروع وهى شركة تبارك التى ستنفذ أعمال البناء للمشروع.
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