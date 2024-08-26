الإمارات.. طقس صحو نهاراً رطب ليلاً

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 18:03 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 02:13 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:30 والمد الثاني عند الساعة 06:00 و الجزر الأول عند الساعة 09:34 والجزر الثاني عند الساعة 22:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة

الحرارة العظمى

الحرارة الصغرى

الرطوبة العظمى

الرطوبة الصغرى

أبوظبي

44 30 80 25

دبي

41 31 85 30

الشارقة

41 30 85 30

عجمان

42 30 85 25

أم القيوين

41 31 85 30

رأس الخيمة

42 31 80 20

الفجيرة

41 31 75 30

العـين

47 33 55 15

ليوا

46 31 70 15

الرويس

42 32 80 30

السلع

45 31 75 25

دلـمـا

39 34 80 35

طنب الكبرى 42 33 85 35

طنب الصغرى 42 33 85 35

أبو موسى 43 33 80 30