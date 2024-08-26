وزارة الثقافة ترصد 3.3 مليون درهم للمستفيدين من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع

أعلنت وزارة الثقافة عن أسماء المستفيدين من الدورة الثانية لـ"البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع" الذي أطلقته في أغسطس من العام الماضي ورصدت مبلغ 3,296,300 درهم لدعم 43 موهوباً إماراتياً في مختلف المجالات الثقافية والإبداعية.

يهدف البرنامج إلى تعزيز التزام الدولة بدعم وتمكين استدامة قطاعاتها الثقافية والإبداعية، والاستثمار في المبدعين الذين يلعبون دوراً أساسياً في بناء وتعزيز الاقتصاد الإبداعي.

وحظي البرنامج في دورته الأولى باهتمام كبير من المجتمع الإبداعي فيما لاقت دورته الثانية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المتقدمين، خاصة أصحاب الطلبات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة وشهدت تحسناً كبيراً في جودة المشاريع الثقافية والإبداعية المقدمة، إلى جانب تنوع الفئات العمرية والاجتماعية والثقافية المشاركة.

وجرى اختيار 43 مستفيداً ضمن فئات البرنامج الأربع وهي الإبداع والإنتاج، والترويج والمشاركات المحلية، وتنمية المهارات، والسفر والتنقل الدولي، وفي مجالات "التأليف والنشر، والأفلام والتلفزيون، والموسيقى، والفنون البصرية والتصميم، والفنون الأدائية والمسرح، والتراث الثقافي، وألعاب الفيديو".

وقال سعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة إن الإقبال الكبير الذي حظيت به الدورة الثانية من البرنامج يعكس مدى حرص المشاركين على الاستفادة مما توفره الوزارة من فرص لتطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم وتنميتها، ونحن بدورنا نعتز بكل تلك الطاقات والمهارات التي تعكس الواقع الثقافي والفني والإبداعي المتطور الذي تعيشه دولتنا، ونسعى إلى تحقيق رؤى وأحلام وتطلعات هذه الفئة الاستثنائية من المجتمع، عبر توفير المزيد من المتطلبات التي تلبي طموحاتهم، وتطور مهاراتهم، ومشاريعهم بما يخدم النهوض بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الدولة.

وقد فاز بالمنح على صعيد مجال الفنون البصرية والتصميم كل من "مشروع جميري"، وشيخة المزروع، وجمانة الهاشمي، وأسماء بالحمر، وموزة المطروشي عن فئة الإبداع والإنتاج، وأمينة الجرمن آل علي عن فئة السفر والتنقل الدولي، وشهد الكعبي، وعائشة الحمادي، ومحمد السويدي عن فئة تنمية المهارات.

وفاز في مجال الموسيقى فئة الإبداع والإنتاج كل من أرقم العبري، وإيهاب درويش، ومنصور الحيرة، وحمد الطائي.. وعن فئة تنمية المهارات ندى العيدروس، فيما حظي بمنحة البرنامج عن مجال الأفلام والتلفزيون/ فئة الإبداع والإنتاج كل من إيمان السيد، وفاضل المهيري، وهناء كاظم، وعبدالله حسن أحمد، وإبراهيم استادي، ونايلة الخاجة، وعلي الشريف.

أما في مجال التأليف والنشر، فقد حظي بالمنح سالم السويدي، وسارا المهيري، ومروان الفلاسي، وبدور رشيدي، وفاطمة العليلي، وعلا اللوز عن فئة الإبداع والإنتاج، ومحمد الحبسي، ومريم جمعة، وحليمة الصايغ، والدكتور علي عبدالله فارس، وعليا الشامسي، والدكتورة مريم الهاشمي عن فئة الترويج والمشاركات المحلية.

وبمجال الفنون الأدائية والمسرح ظفر بالمنح الشيخة سارة القاسمي، وسمير البلوشي، وشهد السقاف عن فئة الإبداع والإنتاج، وراشد النعيمي عن فئة تنمية المهارات، ومحمد العبدولي، ومحمد جمعة علي عن فئة الترويج والمشاركات المحلية.

وبمجال التراث الثقافي شملت المنح آمنة الشامسي عن فئة تنمية المهارات، ومها النيادي، وآمنة القبيسي عن فئة الإبداع والإنتاج. و بمجال ألعاب الفيديو نال المنحة، حمد خوري ضمن فئة الإبداع والإنتاج.