خطة أمنية متكاملة لشرطة دبي في انطلاقة العام الدراسي الجديد

أكدت "شرطة دبي" توفير أعلى معايير الأمن والسلامة المرورية لطلبة المدارس،‏ من خلال تسخير إمكانياتها كافة عبر توزيع الدوريات الأمنية وأفراد الشرطة أمام المدارس والطرق المجاورة لها وفي التقاطعات لتنظيم حركة السير والمرور للمركبات، وتأمين دخول وخروج الطلبة تحت إشراف مديري الإدارات العامة ونوابهم ومديري المراكز ونوابهم والضباط ذوي الرتب العليا مشددة على أن سلامة الطلبة وأولياء الأمور والكادر التعليمي أولوية قصوى.

وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة إن شرطة دبي استقبلت العام الدراسي الجديد بخطة أمنية متكاملة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية لضمان توفير أعلى معايير الأمن والسلامة للطلبة وأولياء أمورهم والكوادر التربوية ومستخدمي الطريق.. منوها إلى أن حملة“يوم بلا حوادث” التي انطلقت فعالياتها اليوم في أول يوم دراسي تأتي ضمن المبادرات والجهود التي تنظمها وزارة الداخلية وذلك لتقويم سلوك السائق من خلال الشراكة بالمسؤولية بهدف تحقيق أعلى مستويات السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتحقيق أعلى معدلات النجاح في المؤشر الوطني وتشجيع وحث الجمهور على المشاركة الفاعلة في الحملة.

من جهته قال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمروربالإنابة، إن شرطة دبي وضعت الخطط المرورية التي تضمن عاماً دراسياً آمناً للطلبة وأولياء أمورهم وأعدت خطة ترويجية للحملة من خلال بث الفيديوهات التوعوية في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لشرطة دبي، وأجهزة الصراف الآلي، والبريد الإلكتروني لموظفي شرطة دبي وموظفي الدوائر الحكومية، وعبر الملصقات .

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