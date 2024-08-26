ليبيا على صفيح ساخن .. خلاف البنك المركزي يوقف إنتاج النفط بـ «القوة القاهرة»

قالت الحكومة الليبية التي تسيطر على شرق البلاد إنها ستوقف إنتاج النفط وتصديره بشكل كامل، بعد أن قامت الحكومة الموازية في طرابلس باستبدال قيادة البنك المركزي.

وفي بيان على فيسبوك، قالت السلطات في شرق ليبيا، الاثنين، إن «القوة القاهرة» تنطبق على جميع الحقول والمحطات والمرافق النفطية. وقد قفزت أسعار خام برنت بنسبة 2.2% إلى ما يزيد على 80 دولاراً للبرميل.

الخلاف حول من يقود البنك المركزي، والذي يدير مليارات الدولارات من عائدات الطاقة، يتصاعد لأكثر من أسبوع، ما أدى إلى تعميق الانقسامات السياسية وتهديد اتفاق السلام الذي توسطت فيه الأمم المتحدة. تسعى الحكومة المعترف بها دولياً في غرب البلاد إلى استبدال المحافظ صادق الكبير، الذي رفض التنحي. وقد دخل وفد حكومي مكاتب الهيئة التنظيمية لتولي المسؤولية، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وبلغ إنتاج البلاد الإجمالي من النفط نحو 1.15 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ». ومنذ ذلك الحين، توقف حقل «الشرارة» أكبر حقول النفط في البلاد، والذي يضخ ما يقرب من 270 ألف برميل يومياً. يضم شرق البلاد حوض «سرت» والذي يحتوي على معظم احتياطيات النفط الليبية وأربع من محطات تصدير النفط في البلاد.

قال محلل في «سيتي غروب»، بمذكرة، الاثنين، إن انخفاض الصادرات الليبية قد يدفع أسعار خام برنت مؤقتاً إلى منتصف 80 دولاراً للبرميل.

غالباً ما أدت الانقسامات السياسية العميقة بين الحكومتين في شرق ليبيا وغربها إلى اشتباكات وحصار استهدف منشآت أكثر موارد البلاد قيمة، وذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في عام 2020، والذي دعمته الأمم المتحدة بهدف إنهاء الاقتتال.

وتسيطر ليبيا على أكبر احتياطيات النفط الخام المعروفة في أفريقيا، لكن الإنتاج يعاني من صراع سياسي يمتد لأكثر من عقد. وقد أثرت عمليات الإغلاق المتكررة، بما في ذلك أكبر حقل في البلاد، «حقل الشرارة»، والذي توقف الإنتاج فيه منذ أوائل أغسطس، جزئياً على أسواق النفط العالمية.