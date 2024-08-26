Tickmill العالمية تسجل أرقاماً قياسية في طلبات العملاء في الشرق الأوسط: إنجازات يوليو تعزز ريادة الشركة

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- Your Mind media
) الشرق الأوسط ٢٦ آب/أغسطس 2024 - لا تزال Tickmill العالمية -الحائزة على جائزة وسيط التداول رقم 1 للعمولات والرسوم - تواصل تحقيق مؤشرات أداء غير مسبوقة في الشرق الأوسط؛ مدفوعة بعام من النمو المستمر والإشادة الدولية.
حيث سجل سوق الشرق الأوسط نموًا استثنائيًا لشركة Tickmill العالمية خلال عام 2024، متفوقًا في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية. على سبيل المثال، حققت الشركة معدلات نمو بلغت 61.88% في القيمة الإسمية، وزيادة بنسبة 14.13% في عدد حسابات التداول، مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
كما تسهم هذه النتائج بشكل كبير في الأداء الإقليمي المتميز الذي يلعب دوراً كبيراً في تعزيز سلسلة الجوائز التي حصلت عليها Tickmill العالمية بفضل خدمات التداول عبر الإنترنت التي تقدمها في العديد من المناطق حول العالم. وتشمل هذه الجوائز، جائزة "أفضل اسبريد تداول" لهذا العام، وجائزة "أفضل اسبريد في المملكة المتحدة"، وجائزة "أفضل اسبريد لتداول الذهب"، وجائزة "وسيط التداول رقم 1 للعمولات والرسوم"، مما يجعل عام 2024 عامًا غير مسبوق من حيث التوسع والنمو والتكامل العالمي للشركة.
وفي تصريح له أشار جوزيف ضاهرية، المدير العام فيTickmill " بالطبع تعكس الأرقام القياسية المسجلة، وخاصة في عدد العملاء الجدد خلال شهر يوليو، ليس فقط قوة أداء الشركة على المستويين الإقليمي والدولي، بل أيضاً نجاح استراتيجيتها في جذب قاعدة عملاء واسعة". وتابع بقوله "شهد العام الحالي إنجازات بارزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يجسد بوضوح جهود فريق عمل Tickmill المتفاني وقيادتنا الحكيمة. وقد استطعنا بفضل التزامنا الراسخ بالحفاظ على أموال عملائنا وتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والابتكار؛ تحقيق هذه النتائج المتميزة".
وحول التزام الشركة تجاه عملائها في الشرق الأوسط، صرح محمد عبد الباقي مدير التسويق الاقليمي "يسعدنا أن نستغل هذه المناسبة لتأكيد التزامنا التام أمام المتداولين في الشرق الأوسط، حيث نهدف إلى تمكين طموحاتهم الاستثمارية؛ من خلال تقديم تكنولوجيا متطورة، وكفاءة عالية، وخدمة استثنائية لعملياتهم المالية".
تتعامل Tickmill مع هذه النتائج كدليل على نجاح استراتيجيتها القائمة على الاستثمار المستمر في الأدوات المتطورة والبنية التحتية التكنولوجية المتقدمة؛ مما يعزز ريادتها في قطاع خدمات التداول المبتكر إلى جانب دعم النمو المتزايد لمجتمع الجيل الجديد من المتداولين في الشرق الأوسط.
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