20 شركة صينية تطارد «تسلا» في سوق الروبوتات البشرية

انضمت شركات صينية إلى سباق الروبوتات البشرية التي تعمل بالبطاريات، في محاولة للحاق بشركة «تسلا» الأمريكية، إذ من المتوقع أن تحل مكان العمال البشريين الذين يقومون بتصنيع السيارات الكهربائية، في وقت تهيمن فيه بكين على هذه السوق.

وفي مؤتمر الروبوتات العالمي قبل أيام في بكين، عرضت أكثر من 20 شركة صينية روبوتات بشرية مصممة للعمل في المصانع والمستودعات، مع عرض المزيد من الأجزاء الدقيقة المصنوعة في الصين اللازمة لبنائها.

وتعتمد بكين في هذا المجال على الدعم الحكومي والمنافسة الشرسة في الأسعار من وافدين جدد إلى القطاع، بالإضافة إلى سلسلة توريد كبيرة، في تكرار لما قامت به قبل عقد لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية.

ويتم دعم جهود تصنيع الروبوتات من خلال سياسة الرئيس الصيني شي جين بينج لتطوير «قوى إنتاجية جديدة» في مجال التكنولوجيا، وهي نقطة تم طرحها في الكتيبات الخاصة بمؤتمر الروبوتات.

وتوقعت مؤسسة «جولدمان ساكس» في يناير الماضي، أن يصل السوق العالمي السنوي للروبوتات الشبيهة بالبشر إلى 38 مليار دولار بحلول عام 2035، مع ما يقرب من 1.4 مليون شحنة للتطبيقات الاستهلاكية والصناعية.

وقدرت أن تكلفة المواد اللازمة لتصنيعها انخفضت إلى نحو 150 ألف دولار لكل منها في عام 2023، باستثناء تكاليف البحث والتطوير.

وبحسب هو ديبو، الرئيس التنفيذي لشركة «شنغهاي كيبلر إكسبلوريشن روبوتيكس»، المستوحاة من روبوت تسلا الشبيه بالبشر «أوبتيموس»، فإن «هناك مجالاً كبيراً لخفض التكلفة».

وتعمل شركة «شنغهاي كيبلر» على نسختها الخامسة من روبوت على هيئة عامل لتجربته في المصانع، ومن المتوقع أن يقل سعر بيعه عن 30 ألف دولار.

وعندما افتتحت «تسلا» مصنعها في شنغهاي في عام 2019، قال المسؤولون الصينيون إنهم يتوقعون أن يكون لرائد السيارات الكهربائية «تأثير السلور» على صناعة الصين، ما يعني تقديم منافس كبير من شأنه أن يجعل المنافسين الصينيين يعملون بشكل أسرع.

ويعرف «تأثير السلور» بأنه تأثير منافس قوي في جعل الضعفاء يطورون أنفسهم.

وقال ديبو، إن روبوت «أوبتيموس» كان له تأثير مماثل، إذ قدمته الشركة الأمريكية لأول مرة في عام 2021، والذي وصفه الرئيس التنفيذي لـ«تسلا» إيلون ماسك بأنه «ربما يكون أكثر أهمية من مجال السيارات بمرور الوقت».

وتستخدم شركة ماسك، نهج الذكاء الاصطناعي لـ«أوبتيموس»، على غرار برنامج «القيادة الذاتية الكاملة» للسيارات الكهربائية. ويقول المنافسون والمحللون الصينيون، إن تسلا لديها قيادة مبكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن الصين لديها القدرة على خفض سعر الإنتاج.

وعرضت تسلا روبوت «أوبتيموس» داخل صندوق زجاجي بجوار سيارة «سايبرترك» في معرض أقيم على هامش مؤتمر الروبوتات في بكين.

وتفوقت العديد من الروبوتات الصينية، التي كانت تلوح أو تمشي أو حتى تهز أكتافها على «أوبتيموس»، لكنه ما زال أحد أكثر المعروضات شعبية.

وعلى لافتة بجوار «أوبتيموس» كتبت عبارة «في العام المقبل سيكون هناك أكثر من 1000 من نظرائي في المصنع». وأكدت «تسلا» في بيان، أنها تتوقع أن تتجاوز النماذج الأولية لبدء إنتاج «أوبتيموس» بكميات صغيرة العام المقبل.

كما اختبرت شركة «يو بي تيك روبوتيكس»، روبوتاتها في مصانع السيارات، وكانت قد بدأت تعاونها مع شركة «جيلي»، فيما أعلنت عن صفقة لاختبارها في مصنع «أودي» في الصين.

وتستخدم «يو بي تيك روبوتيكس» رقائق شركة «إنفيديا» الأمريكية، في روبوتاتها، لكن أكثر من 90% من المكونات من الصين.

وتتصدر الصين دول العالم في عدد روبوتات الإنتاج المثبتة في المصانع، بأكثر من ثلاثة أمثال العدد في أمريكا الشمالية، وفقاً للاتحاد الدولي للروبوتات.

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