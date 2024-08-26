لحساب السعرات الحرارية بشكل دقيق.. إليك الطريقة

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- Khaberni) خبرني - من المهم أن تحسب عدد السعرات الحرارية التى تتناولها وتشربها خلال اليوم وهى ليست بالمهمة السهلة، فيجب أن تعرف عدد السعرات الحرارية التى يحتوى عليها كل طعام قبل تناوله، وهناك بعض الخطوات البسيطة لحساب السعرات الحرارية، وسنذكر منها التالي:
تجنب تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية
ركز أكثر على تناول الأطعمة الصحية وجميع أنواع العناصر الغذائية المفيدة التى تحتوى على سعرات حرارية أقل لتعزيز عملية الأيض وما يترتب عليه تسريع عملية فقدان الوزن، أما إذا كنت ستضيف أطعمة غنية بالكربوهيدرات وتلك المحلاة بالسكر إلى نظامك الغذائى فمن المؤكد أن استهلاكك اليومى من السعرات الحرارية سيرتفع.
ابدأ ببطء
يستغرق تكوين عادة جديدة وقتاً وعليك التحلى بالصبر، فإذا قررت تتبع سعراتك الحرارية خذها ببطء، حيث ابدأ بيوم أو يومين فى الأسبوع، بهذه الطريقة سيكون من الأسهل بالنسبة لك تتبع مدخولك اليومى من السعرات الحرارية.
استخدم تطبيقات تتبع السعرات الحرارية
إذا كنت تكره الاحتفاظ بسجل للسعرات الحرارية استخدم تطبيقات تتبع السعرات الحرارية والمواقع الإلكترونية التى يمكن أن تجعل حساب السعرات الحرارية أمراً سهلاً بالنسبة لك.
اطبخ وجبتك بنفسك
عندما تقوم بطهى وجبتك بنفسك فأنت تعرف ما هى المنتجات التى تستخدمها ويمكنك بسهولة خفض السعرات الحرارية، حيث يمكنك التركيز على المنتجات الطبيعية والصحية واستخدام كميات أقل من الدهون والكربوهيدرات.
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