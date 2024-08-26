لحساب السعرات الحرارية بشكل دقيق.. إليك الطريقة

MENAFN - Khaberni) خبرني - من المهم أن تحسب عدد السعرات الحرارية التى تتناولها وتشربها خلال اليوم وهى ليست بالمهمة السهلة، فيجب أن تعرف عدد السعرات الحرارية التى يحتوى عليها كل طعام قبل تناوله، وهناك بعض الخطوات البسيطة لحساب السعرات الحرارية، وسنذكر منها التالي:

تجنب تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية

ركز أكثر على تناول الأطعمة الصحية وجميع أنواع العناصر الغذائية المفيدة التى تحتوى على سعرات حرارية أقل لتعزيز عملية الأيض وما يترتب عليه تسريع عملية فقدان الوزن، أما إذا كنت ستضيف أطعمة غنية بالكربوهيدرات وتلك المحلاة بالسكر إلى نظامك الغذائى فمن المؤكد أن استهلاكك اليومى من السعرات الحرارية سيرتفع.

ابدأ ببطء

يستغرق تكوين عادة جديدة وقتاً وعليك التحلى بالصبر، فإذا قررت تتبع سعراتك الحرارية خذها ببطء، حيث ابدأ بيوم أو يومين فى الأسبوع، بهذه الطريقة سيكون من الأسهل بالنسبة لك تتبع مدخولك اليومى من السعرات الحرارية.

استخدم تطبيقات تتبع السعرات الحرارية

إذا كنت تكره الاحتفاظ بسجل للسعرات الحرارية استخدم تطبيقات تتبع السعرات الحرارية والمواقع الإلكترونية التى يمكن أن تجعل حساب السعرات الحرارية أمراً سهلاً بالنسبة لك.

اطبخ وجبتك بنفسك

عندما تقوم بطهى وجبتك بنفسك فأنت تعرف ما هى المنتجات التى تستخدمها ويمكنك بسهولة خفض السعرات الحرارية، حيث يمكنك التركيز على المنتجات الطبيعية والصحية واستخدام كميات أقل من الدهون والكربوهيدرات.