بمشاركة العين والأهلي وريال مدريد.. جدول مباريات كأس إنتركونتينتال 2024

أعلن الاتحاد الدولي "فيفا" عن جدول كأس إنتركونتينتال 2024، التي ستشهد حضور الأندية البارزة من قارات مختلفة، بما في ذلك نادي العين، والأهلي المصري، وريال مدريد الإسباني.



تأتي هذه البطولة كجزء من التغيير الكبير في نظام كأس العالم للأندية، والتي ستُقام كل أربع سنوات بمشاركة 32 فريقًا.

تفاصيل البطولة

تُعد كأس إنتركونتينتال 2024 البطولة الأولى التي تقام تحت النظام الجديد، وتجمع أبطال القارات المختلفة في منافسة عالمية مثيرة.



أسفرت القرعة عن مجموعة من المواجهات المرتقبة، حيث سيتجنب الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا، المشاركة في الدور الأول، مما يمنحه ميزة إضافية في المنافسة.

جدول المباريات

العين ضد أوكلاند سيتي

التاريخ: الأحد، 22 سبتمبر 2024

الملعب: ملعب العين

المباراة الافتتاحية للبطولة ستجمع بين العين، بطل دوري أبطال آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل كأس أوقيانوسيا.

وسيحجز الفائز من هذه المباراة مقعدًا في الدور الثاني لمواجهة الأهلي.

الأهلي ضد الفائز من مباراة العين ضد أوكلاند سيتي

التاريخ: الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024

الملعب: إستاد القاهرة

ستحدد هذه المباراة المتأهل إلى الدور النهائي

ممثل أمريكا الجنوبية ضد باتشوكا

التاريخ: الأربعاء، 11 ديسمبر 2024

الملعب: سيحدد لاحقًا

يلتقي في هذا الدور ممثل أمريكا الجنوبية مع فريق باتشوكا المكسيكي. والفائز من هذه المواجهة سيواصل التقدم نحو النهائي.

الفائز من مباراة الأهلي والعين ضد الفائز من مباراة ممثل أمريكا الجنوبية ضد باتشوكا

التاريخ: السبت، 14 ديسمبر 2024

الملعب: سيحدد لاحقًا

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ستجمع هذه المباراة بين الفائز من مواجهة الأهلي والفائز من مباراة ممثل أمريكا الجنوبية ضد باتشوكا. وسيتأهل الفائز إلى المباراة النهائية.

ريال مدريد ضد الفائز من المباراة السابقة

التاريخ: الأربعاء، 18 ديسمبر 2024

الملعب: سيحدد لاحقًا

النهائي الكبير سيجمع بين ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، والفائز من المباراة السابقة.

ستكون هذه المباراة هي ذروة البطولة، وتُعد فرصة كبيرة لريال مدريد لتأكيد هيمنته الأوروبية على الساحة العالمية.