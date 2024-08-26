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نيمار يتطلع للعودة إلى برشلونة.. وفليك يعارض الصفقة

8/26/2024 9:12:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف الصحفي الإسباني جيرارد روميرو عن تطور جديد يتعلق بمستقبل نجم كرة القدم البرازيلي نيمار، لاعب الهلال السعودي.

وفقاً لروميرو، عرض نيمار نفسه على نادي برشلونة، حيث كان يطمح للعودة إلى النادي الذي تألق فيه سابقاً، ولكن إدارة برشلونة ترددت في قبول العرض بسبب موقف هانز فليك، المدرب الحالي للفريق.

نيمار، الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة ضخمة في عام 2017، يطمح إلى العودة إلى الدوري الإسباني.

في الوقت الذي يعد فيه نيمار أحد أبرز النجوم في كرة القدم العالمية، أبدى رغبة قوية في العودة إلى الكامب نو، حيث يشعر بأنه قد يجد نفسه مجدداً في بيئة مألوفة بالنسبة له.

ومع ذلك، يواجه عرض نيمار مقاومة من هانز فليك، مدرب برشلونة، الذي لا يُفضل هذه الفكرة.

يشير روميرو إلى أن فليك، الذي يُعتبر من القادة التكتيكيين الحازمين، يرى أن استقدام نيمار قد يتعارض مع استراتيجيته الحالية في بناء فريق متماسك ومُنسجم.

يعتقد فليك أن النجم البرازيلي قد لا يتناسب مع أسلوب لعبه الجديد أو فلسفته التدريبية.

في الوقت نفسه، يواجه نيمار تحديات كبيرة في مسيرته الحالية مع نادي الهلال السعودي، حيث غاب عن الملاعب لفترات طويلة منذ انتقاله إلى الفريق.

على الرغم من التوقعات الكبيرة التي رافقت انتقاله إلى الدوري السعودي، فإن نيمار لم يشارك إلا في عدد قليل من المباريات منذ انضمامه، بسبب الإصابات التي أثرت عليه.

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