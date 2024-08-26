مصر تجدد التأكيد على عدم قبولها أي وجود إسرائيلي في معبر رفح أو محور فيلادلفيا

مصر تجدد التأكيد على عدم قبولها أي وجود إسرائيلي في معبر رفح أو محور فيلادلفيا
التاريخ
8/26/2024 9:12:20 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن القاهرة جددت التأكيد لجميع الأطراف على عدم قبول أي وجود إسرائيلي في معبر رفح أو محور فيلادلفيا.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع قوله اليوم الاثنين إن مصر "جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا (صلاح الدين)".
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