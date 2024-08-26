مصر تجدد التأكيد على عدم قبولها أي وجود إسرائيلي في معبر رفح أو محور فيلادلفيا

أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن القاهرة جددت التأكيد لجميع الأطراف على عدم قبول أي وجود إسرائيلي في معبر رفح أو محور فيلادلفيا.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع قوله اليوم الاثنين إن مصر "جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا (صلاح الدين)".