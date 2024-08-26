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الشيخة فاطمة تهنئ الطلبة وأولياء الأمور والكوادر التدريسية والإدارية بالعام الدراسي الجديد

8/26/2024 9:12:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كلمة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024 ـ 2025.

وقالت سموها في كلمتها : "مع بدء العام الدراسي الجديد 2024 ـ 2025، الذي نستقبله بالتفاؤل والإيجابية والأمل، نهنئ أبناءنا الطلبة وأولياء الأمور وكوادرنا التدريسية والإدارية، ونقول لهم (أحبائي أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، ثابروا واجتهدوا لتنالوا مبتغاكم، بمشاعر نابضة بالمحبة من قلب أمكم، أوصيكم بالجد والاجتهاد، فبكم نستشرف ونصنع المستقبل لوطننا الغالي ، دعواتنا الصادقة لكم بالتوفيق والنجاح، في كنف معلمينا الكرام، فبعد رعاية الله تحتضنكم أياد أمينة، ناصحة من المعلمين والمعلمات الذين يدركون حجم المسؤولية، ويدفعون بأبنائنا نحو مدارج السمو والمعرفة، يحدوهم الأمل أن يصنعوا منهم جيلا واثقا بقدراته، فخورا بقيمه، معتزا بوطنيته، وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير لبلادكم الإمارات العامرة)".

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