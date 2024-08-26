انطلاق أعمال البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول في دبي

شهد سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، وسعادة يورغن شتوك، الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية " الإنتربول" وسعادة مساعدي القائد العام لشرطة دبي اليوم "الإثنين" انطلاق أعمال البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول في نسخته الرابعة تحت عنوان " الشرطة في عالم الذكاء الاصطناعي"، والذي تنظمه وتستضيفه شرطة دبي بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية، على مدار 4 أيام في نادي ضباط الشرطة، بمشاركة قيادات شابة من 34 دولة من الدول الأعضاء في الإنتربول، ونخبة من المتحدثين والمتخصصين والخبراء والمحاضرين والمدربين من شرطة دبي ومن مختلف دول العالم.

وحضر سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، فعاليات الجلسة الافتتاحية للبرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول، والذي تضمن عرضا لفيديو يوضح فكرة البرنامج، والذي انطلق من دبي في العام 2018، ومشاهد من النسخة الأولى للبرنامج في العام 2019، والنسخة الثانية في العام 2022، والتي استضافتهما ونظمتهما شرطة دبي، والنسخة الثالثة التي نظمتها واستضافتها جمهورية الهند، والنسخة الرابعة بمحاورها الجديدة التي تناقش " الشرطة في عالم الذكاء الاصطناعي"، ومدى تسخير هذا التطور المتسارع والمتقدم في خدمة العمليات الشرطية، بما يعزز من الأمن والأمان للمجتمعات، ومكافحة الجريمة بكافة أنواعها وتصنيفاتها والتصدي لها.

تقدم أجهزة الشرطة



وقال سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، إن انطلاق أعمال البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول، بمشاركة 34 دولة من مختلف دول العالم، يؤكد على الدور الريادي لشرطة دبي في تعزيز التعاون والتواصل الدولي، والهادف إلى تطوير العمل الأمني والشرطي، وتبادل المعرفة والعلوم والممارسات فيما بين الدول، والعمل على تطوير وتأهيل الكوادر البشرية بما فيها القيادات الشرطية الشابة، من خلال برامج تخصصية تدعم جاهزية العمليات الشرطية للتعامل مع المستقبل وتحدياته، وتسلط الضوء على تحديات الذكاء الاصطناعي، ومدى تسخير هذا التطور المتسارع والمتقدم في خدمة العمليات الشرطية، وإيجاد الحلول والأفكار النوعية التي تضمن تقدم أجهزة الشرطة.

قدرات



وأضاف سعادة اللواء خليل المنصوري، أن شرطة دبي تسخر كافة الممكنات والقدرات والخبرات بهدف دعم القيادات الشرطية الشابة ورفع مستوى جاهزيتها للمستقبل، بحيث سيتمكن الشباب في هذا البرنامج من تبادل الخبرات والممارسات والمعلومات بإشراف نخبة من المتخصصين والخبراء، الأمر الذي سيمكنهم من الوصول إلى مستوى عال ومتقدم من الكفاءة التي تساعدهم على صناعة القرار في جهاتهم الأمنية والشرطية.

تعاون ودعم



وتابع سعادة اللواء المنصوري: إن هذا التعاون المثمر بين شرطة دبي ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" ومتابعة ورعاية ودعم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يهدف إلى رفع مستوى كفاءة الأداء في مختلف أجهزة الشرطة في العالم، وتعزيز التواصل والتنسيق الفعال والمستمر بين القيادات الشابة دوليا، لتحسين مستوى الاستجابة للتحديات الأمنية المختلفة، ورفع القدرات، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي ليصبح واحدا من أدوات التشغيل الأساسية للعمليات الشرطية.

نجاحات



وقال سعادة يورغن شتوك، الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية " الإنتربول في كلمته الرئيسة لحفل انطلاق البرنامج: قال : إنه من دواعي سروري أن أكون في دبي مرة أخرى، حيث تم الإعلان عن فكرة برنامج القادة الشباب العالميين في الشرطة خلال الجمعية العامة في عام 2018، وفي أقل من ست سنوات، نمت الخبرات بشكل هائل، ولم يكن لنجاحنا أن يتحقق لولا الدعم الثابت من شرطة دبي، ومن هذه المنصة أرحب بالقادة الشباب هنا اليوم، لكي نتمكن معًا من تأمين مجتمعاتنا بشكل أفضل وسط هذه التحديات، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي، فالعالم يتغير بشكل كبير وكذلك يتغير مشهد التهديدات العابرة للحدود، والذي تغذيه بشكل متزايد التكنولوجيا الجديدة، لذا فإن تسليط الضوء في النسخة الرابعة على الجريمة في عصر الذكاء الاصطناعي ينبع من هذه الحقيقة، فالذكاء الاصطناعي يغير المشهد الإجرامي، والتهديدات الإجرامية تتأثر بالعديد من العوامل المعقدة.

قوة استثنائية



وأَضاف يورغن: لقد أثبت الذكاء الاصطناعي أنه قوة استثنائية في تعزيز عمل إنفاذ القانون، وهو كل يوم يصبح بشكل متزايد ذو أهمية لفعالية وكفاءة أعمالنا، إلى جانب دعمه لعمليات الوقاية من الجريمة، والتحقيقات، والسلامة العامة، ونشير إلى أنه في هذا العام فقط، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي في 29 عملية إدارية عبر مختلف الإدارات، وفي العام 2023 أصدرت الإنتربول ومعهد الأمم المتحدة للأبحاث الإقليمي للجريمة والعدالة دليل "الابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي في إنفاذ القانون" لتوفير إطار عمل أولي لإنفاذ القانون عبر العالم، ومنذ ذلك الحين شهدنا اهتمامًا متزايدًا بهذه الجهود، وكذلك في الشهر الماضي فقط قدم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول "تعزيز وتنسيق أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون" هذا الموضوع تحت الضوء العالمي.

فكر عالمي



وتابع: مع انتقالنا إلى عصر نمو الذكاء الاصطناعي السريع، يجب علينا ألا نرى التكيف مع التكنولوجيا معضلة، بل مثلما فعلت شرطة دبي والقوى الرائدة الأخرى على مدى عقود، بالاستعداد والجاهزية واستشراف المستقبل وتحدياته، وأنوه هنا إلى أن إحدى رسائلي الرئيسية كأمين عام لقادة الشرطة دائمًا هي "فكر على مستوى عالمي، واعمل على مستوى محلي".

نهج صحيح



وأضاف: يجب علينا أن ندرك أن نجاح جهودنا لا يعتمد فقط على قدرتنا على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضًا على قدرتنا على التعاون، والابتكار، والقيادة من منظور عالمي، فمستقبل الشرطة يعتمد على كيفية استخدامنا للذكاء الاصطناعي وكيفية ضمان خدمته لمسار العدالة، ومع النهج الصحيح، يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي حليفًا قويًا في معركتنا ضد الجريمة - سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية.

تنوع المشاركين



من جانبه قال الدكتور مادان أوبروي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار في الإنتربول : نرحب بالأمين العام والمسؤولين من شرطة دبي، وبالمشاركين من 34 دولة عضو في الإنتربول، والذين ينتمون إلى مجموعة واسعة ومتنوعة من الخلفيات الشرطية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطب الشرعي والتدريب والتشريع، ومشاركون يركزون على مجالات الجريمة مثل الجرائم المالية والجرائم ضد الأطفال والإرهاب، والقادة الشباب الذين تم اختيارهم بعناية من خلال عملية دقيقة تتألف من متطلبات ومقابلة لشرح دوافعهم للتقدم للبرنامج.

أهمية التعاون الدولي



وأضاف أوبروي: تم إنشاء برنامج قادة الشرطة الشباب العالميين التابع للإنتربول(YGPLP) بهدف التأكيد على أهمية التعاون الدولي ودور الإنتربول كداعم له؛ وتوفير الفرص للتعلم من مسؤولي إنفاذ القانون المخضرمين؛ وتمكينهم في منصات التحدث أمام الجمهور لتقديم الأفكار والنتائج، وتوضيحها أمام جمهور متنوع؛ وتوفير سبل بناء الشبكات العالمية.

النسخة الأولى والثانية



وتابع أوبروي: عُقدت النسخة الأولى من برنامج القادة الشباب في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر 2019، وسلطت الضوء على الاتجاهات الناشئة وتأثيرها على مستقبل الشرطة، وقد قدم وفد من القادة الشباب نتائج النسخة الأولى خلال الجمعية العامة الثامنة والثمانين للإنتربول في تشيلي في أكتوبر 2019، كما واستضافت شرطة دبي النسخة الثانية من برنامج القادة الشباب، وعُقدت في الفترة من 13 إلى 17 مارس 2022، وركزت النسخة الثانية من برنامج القادة الشباب على المهارات التي يجب أن يتمتع بها ضابط الشرطة المستقبلي، ومستقبل التحقيقات الجنائية، والأدوات والأجهزة المستقبلية في إنفاذ القانون.

النسخة الثالثة



وأضاف أوبروي: عُقدت النسخة الثالثة من برنامج القادة الشباب في الهند في الفترة من 25 يناير إلى 2 فبراير 2023، وتناولت دور الثقة في عملية التحقيق الجنائي، وشارك وفد من القادة الشباب من البرنامج في ندوة بمؤتمر الإنتربول لعلوم الشرطة 2023 الذي عقد في سنغافورة والجمعية العامة الحادية والتسعين للإنتربول التي عقدت في فيينا، النمسا.

عالم الذكاء الاصطناعي

وبين أوبروي أن النسخة الرابعة تناقش الشرطة في عالم الذكاء الاصطناعي، وبروز الذكاء الاصطناعي كقوة تحويلية تعيد تشكيل الصناعات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، منوهاً إلى أن الذكاء الاصطناعي في جوهره يشير إلى تطوير أنظمة الكمبيوتر التي يمكنها أداء المهام التي تتطلب عادةً الذكاء البشري، مثل الإدراك البصري والتعرف على الكلام واتخاذ القرار وحل المشكلات، وفي حين أن الذكاء الاصطناعي هو مجال دراسة، فإن "نظام الذكاء الاصطناعي" أو "تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي" هو نتاج لهذا المجال، وهو تطبيق عملي للذكاء الاصطناعي مصمم لأداء مهمة محددة، حيث تغطي تطبيقات الذكاء الاصطناعي العملية في الوقت الحاضر مجالات متنوعة، تتراوح من الرعاية الصحية إلى التعليم والترفيه وغيرها من المجالات.

الشرطة وعالم الذكاء الاصطناعي



وأضاف: لا يشكل مجال الشرطة استثناءً، حيث تعمل الوكالات في العديد من أنحاء العالم بالفعل على تطوير واكتساب واستخدام أنواع مختلفة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم مجموعة واسعة بشكل متزايد من الأنشطة، سواء لتحليل الصور والنصوص والكلام أو تقييم المخاطر، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي أداة قوية لتعزيز كفاءة وفعالية الوكالات، والمساعدة في منع الجريمة والتحقيق فيها والسلامة العامة بشكل عام، وهو في طريقه ليصبح أحد أدوات التشغيل الأساسية للشرطة.

تجربة نوعية



من جانبه قال الرائد مهندس خليفة الروم، نائب رئيس مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي في كلمته الترحيبية: إن البناء الحقيقي للمستقبل يبدأ بخطوات عملية في الحاضر، وإن ما يكتسبه الإنسان من معرفة وعلوم ومهارات وعلاقات في وقته الحالي، هو في حقيقة الأمر الوعي والنضج والحكمة والقيادة التي سوف تكون صفته في المستقبل، ومن هنا فإننا نؤمن بأن البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول خطوة صحيحة في طريق البناء المعرفي، وفرصة كبيرة لتحقيق الفائدة العلمية التي من شأنها أن تصنع قادة في قطاع الأمن والشرطة، وتجربة فريدة ونوعية نبني خلالها ونمد جسور التواصل فيما بيننا والتعاون المشترك الذي يحقق التطلعات والرؤى المستقبلية التي تهدف إلى خدمة الإنسان وتعزيز الأمن والأمان في مجتمعاتنا.

فريق عمل شبابي



وتابع الرائد الروم: نشهد اليوم هذا الاحتفاء والبدء بالبرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول، ونشير في هذا السياق بأننا في شرطة دبي نفخر بأن البرنامج ينظم ويدار من قبل فريق عمل شبابي مكون من مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي ومن أعضاء شباب من مختلف التخصصات والقطاعات في شرطة دبي، وبإشراف ومتابعة من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والقيادات العليا في شرطة دبي وبالتعاون مع مركز الابتكار في الانتربول وبدعم من قياداته.

تمكين الشباب



وأضاف الرائد الروم: في العام 2017 أطلقت شرطة دبي مجلس القيادات الشابة ليكون كيان مستقل يضم نخبة من القيادات الشابة من مختلف القطاعات والتخصصات، يعملون ضمن استراتيجية متكاملة لدعم الشباب في قطاع الشرطة عبر مختلف البرامج والمبادرات، ويعد البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول أحد البرامج التي يوليها المجلس اهتماما خاصا وكبيرا وبرعاية ودعم من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي ومن قيادات شرطة دبي، الأمر الذي يشكل لنا جميعا حافزا كبيرا لدعم منظومة العمل الشرطي محليا وعالميا، وما وقوفي أمامكم اليوم أمثل شرطة دبي كواحد من شبابها إلا وهو خير دليل هذا التمكين الذي يحظى به الشباب في شرطة دبي.

استشراف المستقبل للقادة



وشهد اليوم الأول من أعمال البرنامج محاضرة رئيسية تحت عنوان " مهارات استشراف المستقبل للقادة - في عالم الذكاء الاصطناعي"، ومن ثم " جلسة التوجيه" مع الشباب الملتحقين بالبرنامج ترأسها الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" وعدد من القيادات الشرطية من شرطة دبي والخبراء، ومن ثم جلسة عصف ذهني بقيادة 3 مدربين متخصصين، للعمل على عدد من المحاور الرئيسة التي تدعم تطوير منظومة العمل الأمني والشرطي، منها "استخدامات الذكاء الاصطناعي في الجهات الشرطية"، و"الاستخدامات المجرمة وانتهاك الذكاء الاصطناعي وتوظيفه من قبل المجرمين"، و"استعمال الذكاء الاصطناعي بمسؤولية"، و"إشراك المجتمع في معرفة كيفية استخدامات الشرطة للذكاء الاصطناعي" لحماية المجتمع والتصدي للجريمة.



يُعد البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول في نسخته الرابعة في دبي استكمالاً لمسيرة النجاح التي بدأت منذ دورة الجمعية العامة للإنتربول في العام ٢٠١٨ في دبي، حيث انبثقت مِن مخرجاتها فكرة البرنامج ، وعلى إثر ذلك نظمت دبي النسخة الأولى من برنامج القيادات الشابة للإنتربول عام ٢٠١٩، بحضور ٣٢ شاباً وشابة من ٢٦ دولة ليعد التجمع الأول والأبرز للقيادات الشابة للإنتربول ، ومن ثم نظمت دبي النسخة الثانية بحضور ٣٥ مشاركاً من ٣٣ دولة، ومؤخرا قامت دولة الهند باستضافة النسخة الثالثة، ما يعكس أهمية ونجاح مثل هذه اللقاءات والبرامج الهادفة.