مدارس الحياة.. أنشطة تفاعلية تعزز مهارات الأفراد

بتشكيلة متنوعة من الورش التعليمية والأنشطة التفاعلية، تعود "مدارس الحياة" في سبتمبر المقبل إلى مكتبات دبي العامة تحت شعار "وتبدأ الرحلة من جديد"، وتهدف هذه المبادرة التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" إلى تهيئة بيئة إبداعية تساهم في تحفيز أفراد المجتمع على تبادل الأفكار والمعرفة، وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من صقل مواهبهم، ما يساهم في اكتسابهم خبرات ومهارات جديدة تساعدهم على تحقيق النجاح في حياتهم اليومية والمهنية.

وستشهد "مدارس الحياة" التي تعود بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي 2024-2025، استحداث مجموعة جديدة من الأندية المبتكرة، التي تضم "التنمية الأسرية" و"الصحة والتغذية"، و"القصص المصورة" و"المهن" إلى جانب أندية "السينما" و"الفن" و"الكتاب" و"الشطرنج"، وستقدم من خلالها أكثر من 20 ورشة عمل وجلسة تفاعلية تركز على تطوير المهارات الحياتية والإبداعية لكافة فئات المجتمع، وتدريبهم على فنون التواصل الفعال وإدارة الوقت وآداب السلوك وتعزيز الثقة بالنفس، وتمكينهم من تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، وتعريفهم بجماليات الفن التشكيلي والسينما، وأسرار قصص المانجا اليابانية، وغيرها.

وسيكون رواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم على موعد مع ورشة "تحديد الأهداف وإدارة الوقت" التي تقدمها نورا العباسي، والتي ستطل أيضاً عبر ورشة "فن التأثير الفعال والتواصل مع الأبناء"، حيث تبين فيها تأثير الكلمات ولغة الجسد في تشكيل الأفكار والسلوكيات، فيما يستعرض محمد حاجي مالك أمام رواد مكتبة الراشدية العامة أهمية الدراما المسرحية ودورها في تعزيز الثقة بالنفس، بينما تشرف فاطمة العامري على ورشة "الكلمات ذات الخيوط السوداء" التي تستضيفها مكتبة هور العنز العامة، وخلالها ستحفز الأطفال على تجنب التنمر اللفظي وتصميم رسائل محبة باستخدام خيوط التطريز.

وضمن أنشطة "نادي الفن" سيتولى خبراء استوديو "ميداف" الإبداعي تقديم تشكيلة من ورش العمل الفنية التي سيدربون فيها زوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم على تقنيات الرسم على المرآة، والزجاج والأواني الفخارية، والنحت البارز من الورق المقوى، كما سيكشف مجدي كفراوي خلال ورشتي "الألوان الأساسية: اكتشفها، امزجها، وأبدع" و"تقنيات وتطبيقات: الرسم بقلم الرصاص" عن أسرار الألوان وجوهرها واستخداماتها، وأساسيات الخطوط والتظليل المستخدمة في رسم البورتريه والمناظر الطبيعية والطبيعة الصامتة.

في حين يتضمن "نادي الصحة والتغذية" سلسلة من ورش العمل التي ستقدمها كل من ندى مراد، والدكتورة ثريا التميمي، والدكتورة رونزا غازي في مكتبتيْ الصفا للفنون والتصميم وأم سقيم العامة، ويركزن فيها على طرق إعداد وجبات صحية وخفيفة تمنح الأطفال ما يحتاجونه من طاقة خلال يومهم الدراسي، فيما يقدم "نادي التنمية الأسرية" باقة من الأنشطة الممتعة التي تنظمها مؤسسة التنمية الأسرية في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، وتركز فيها على الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة، والتربية الإيجابية وتأثيرها على نمو الأطفال وسلوكياتهم وصحتهم العامة، وستشمل أنشطة النادي أيضاً عقد ورشة "فن ترتيب وتزيين الموائد" التي تشرح فيها نور خوري لزوار مكتبة حتا العامة أساليب تزيين الموائد بطرق بسيطة وأنيقة، وفي الوقت نفسه سيتعرفون على فنون الإتيكيت العربي في المجلس من خلال ورشة "آداب المجالس" التي تشرف عليها منى العمودي.

في المقابل، ستشهد مكتبة المنخول العامة فعاليات "نادي السينما" التي يشرف عليها توما بيطار الذي سيقوم بتدريب المشاركين على أساليب إنشاء محتوى مصور جذاب، كما سيتعرفون عبر ورشة "مدخل إلى تحرير الفيديو" على أدوات وتقنيات تحرير الفيديوهات، وستتولى داليا أبو العطا الإشراف على جلسة "مناقشة كتاب" التي تستضيفها مكتبة الصفا للفنون والتصميم، وتستعرض فيها كتاب "ماري انطونيت" لستيفان تسيفايغ الذي يتناول سيرة ملكة فرنسا الأخيرة وتفاصيل رحلتها من قصر فرساي إلى المقصلة، وتشمل فعاليات "نادي القصص القصيرة" مجموعة ورش تفاعلية تشرف عليها الفنانة أسماء الرميثي، وتمكن فيها رواد مكتبة الصفا من استكشاف جماليات فنون المانجا اليابانية وتصميم شخصياتها ما يعزز التفكير الإبداعي لدى الصغار.

وكانت "دبي للثقافة" قد وثقت "مدارس الحياة" كعلامة تجارية مسجلة، وذلك بعد حصولها على اعتماد وزارة الاقتصاد، وتتولى نخبة من الخبراء والمدربين المتخصصين الذين يتمتعون بخبرات واسعة في مجالاتهم، تقديم الورش والجلسات لضمان تقديم محتوى غني ومفيد يتناسب مع متطلبات رواد مكتبات دبي العامة، ويُمكنهم من اكتساب المعرفة من خلال تجارب حية وتطبيقات عملية تتيح لهم تبادل الأفكار والخبرات مع الآخرين، ما يعزز تجربتهم التعليمية ويضيف إليها أبعادًا جديدة.