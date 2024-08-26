صور تدوّن جمال الشرق الأوسط ورونقه BMW الفئة السابعة – حين تجتمع الحرفية الحديثة مع إرث وتاريخ سامراء

(MENAFN
- Bashir Mraish Consultancy) BMW الفئة السابعة تختصر التناغم بين عبق التاريخ وذروة الابتكار
سامراء، العراق – 26 أغسطس 2024. تبرز في الصورة سيارة BMW الفئة السابعة بتألّقها المعتاد أمام أحد أشهر المعالم التاريخية في مدينة سامراء العراقية: المئذنة الملتوية التي تشكّل هيكلاً يبلغ ارتفاعه 52 متراً. ويعني الاسم القديم لسامراء "سرّ مَن رأى" وهو بالضبط الشعور الذي تولّده سيارة السيدان الفاخرة المتميزة لدى كلّ من يشاهدها.
ويجسّد العنصران اللذان يشكّلان هذه الصورة التصميم التقدمي المبتكر والأناقة الخالدة التي لا تحدّها مرحلة زمنية معيّنة. فالخطوط الانسيابية البارزة لسيارة الفئة السابعة ومصابيح Iconic Glow الأمامية الكريستالية، ومحيط الشبك الأمامي المضيء كلها مزايا تعكس تاريخ BMW الغني وتطلّعها نحو المستقبل، حيث تجمع السيدان الفاخرة بين الحداثة والثراء التاريخي لمدينة سامراء بسلاسة مطلقة.
تعدّ سامراء أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2007 ومدينة تروي كل زاوية فيها قصة عن ماضيها العريق المتجذّر في التاريخ. وتتألّق فيها سيارة BMW الفئة السابعة التي تشكّل رمزاً عن الهندسة المستقبلية المتطورة ودليلاً قاطعاً على أنّ الفخامة والابتكار قادران على مواكبة العنصر التاريخي والانسجام المطلق معه.
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