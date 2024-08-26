وايل كورنيل للطب - قطر تنظّم حفل ارتداء المعطف الأبيض لدفعة جديدة من طلاب الطب

(MENAFN
- Weill Cornell Medicine - Qatar) الدوحة – 26 أغسطس 2024: ارتدى طلاب برنامج الطب (دفعة 2028) في وايل كورنيل للطب - قطر المعطف الأبيض والسماعة الطبية في تقليد متّبع في كليات الطب وتتمثل رمزيته في انتقال طلاب برنامج ما قبل الطب إلى برنامج الطب. وقد نظّمت الكلية برنامجاً توجيهياً على مدار 3 أيام لطلاب هذه الدفعة التي تضمّ 54 طالب طب، من بينهم 17 طالباً قطرياً.
وقد تحدّث خلال حفل ارتداء المعطف الأبيض الدكتور عبدالواحد عبدالحميد زينل خرّيج وايل كورنيل للطب – قطر، دفعة 2014، والطبيب المعالج لأمراض الأطفال الانتقالية في سدرة للطب. كما سلّم الدكتور جاويد شيخ عميد وايل كورنيل للطب - قطر المعاطف البيضاء لطلاب الطب الجدد وتلا على مسامعهم قسم أبقراط، في حين تسلّموا سماعاتهم الطبية من كل من الدكتورة ثريا عريسي نائب العميد للشؤون الأكاديمية وشؤون المناهج، الدكتور علي سلطان العميد المساعد للعلوم التأسيسية، والدكتورة شيرين سليمان مديرة التعليم الطبي في مؤسسة حمد الطبية.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور جاويد شيخ عميد الكلية: "تمثّل هذه المراسم التقليدية بداية فصول مهمة في حياة هذه الدفعة الجديدة من أطباء المستقبل الملتحقين ببرنامج الطب أو برنامج ما قبل الطب أو البرنامج التأسيسي. وينذر هؤلاء الطلاب أنفسهم لتحقيق التميّز في الطب في مستهل دراستهم التي ستُتوّج بعد التخرّج بتوليهم مناصب مرموقة وقيادية في نخبة من المؤسسات الطبية في قطر وحول العالم".
وفي كلمته، قال الدكتور زينل: "كان لي الشرف أن أكون المتحدث الرسمي في حفل ارتداء المعطف الأبيض للترحيب بجيل المستقبل من الأطباء. وكان من دواعي سروري أن أشارك رحلتي ورؤيتي مع هؤلاء الطلاب الطموحين الذي ينطلقون نحو مهنتهم المستقبلية. لقد ذكّرني حماسهم وتفانيهم بأهمية الحنوّ والتعاطف والتحمّل والتعلّم المستمر في المهنة التي اخترناها. أبارك لجميع طلاب الطب وأقول لهم ارتدوا معاطفكم البيضاء بكل فخر وثابروا بجدّ واجتهاد كي تتركوا بصمتكم الإيجابية على مرضاكم وعلى من حولكم".
وقالت الطالبة نور النعيمي بعد ارتدائها المعطف الأبيض: "متحمسة جداً لبدء دراستي في البرنامج الطبي الذي سيستمر أربع سنوات في وايل كورنيل للطب - قطر، الكلية العريقة على أرض بلادي قطر، وسعيدة كذلك لأني اقتربت بإذن الله من تحقيق حلمي حيث ستتاح لي الفرصة لدراسة العلوم الطبية وأصولها في بيئة تعليمية رائدة كي أتمكّن بعد ذلك من خدمة بلدي قطر في هذا المجال وأنضم لأرقى مهنة. فأسأل الله لي ولزملائي جميعهم النجاح والتوفيق".
كما عبّر الطالب يعقوب الجيدة عن شعوره بعد ارتدائه المعطف الأبيض قائلاً: "اليوم يمثل لحظة فخر ومسؤولية عظيمة. نحن هنا لنكون جزءاً من مستقبل هذا الوطن الغالي وشعبه الكريم. قطر وأهلها يستحقون كل ما نبذله من جهد وتفانٍ، وهدفنا أن نصبح أطباء المستقبل الذين يساهمون في رفعة الوطن وخدمة المجتمع من خلال التقدم في البحث العلمي والابتكار الطبي. ولا يمكنني أن أنسى فضل أهلي ودعمهم لي للوصول إلى هذه اللحظة. أسأل الله أن يوفقنا جميعاً في هذا الطريق".
وفي موازاة ذلك، قبلت وايل كورنيل للطب - قطر 55 طالباً وطالبة في برنامج ما قبل الطب، من بينهم 20 طالباً قطرياً، و19 طالباً في البرنامج التأسيسي الممتد لسنة واحدة، من بينهم 17 طالباً قطرياً.
وعقدت وايل كورنيل للطب - قطر برنامجاً توجيهياً منفصلاً لطلاب برنامج ما قبل الطب والبرنامج التأسيسي، شمل القيام بجولة في حرم الكلية ومرافقها المضاهية لمرافق أبرز كليات الطب في العالم، وجلسات عن إدارة الوقت والتوقعات الأكاديمية والنزاهة الأكاديمية، وصحة وعافية الطلاب، بالإضافة إلى مشروع قراءة وفرصة تعرّف الطلاب على أعضاء هيئة التدريس وزملائهم.
كما تمّ تسليم شهادات استكمال البرنامج التأسيسي للطلاب المنتقلين منه إلى برنامج ما قبل الطب. ويتألف البرنامج التأسيسي من محاضرات مكثفة في العلوم الأساسية واللغة الإنجليزية والرياضيات لإعداد الطلاب بالشكل الأمثل لبرنامج الطب الممتد لست سنوات بمعاييره ومتطلباته الصارمة. والبرنامجان الإرشاديان، اللذان ينسّق لهما قسم شؤون الطلاب بالكلية، مصمّمان لتمكين الطلاب من التعرّف على مناهج الكلية ومرافقها وأنشطتها وعلى الهيئتين التدريسية والإدارية بما يجعلهم مستعدين لبدء الدراسة الفعلية بالسرعة اللازمة.
واختُتم البرنامج التوجيهي للطلاب الملتحقين ببرنامج ما قبل الطب الممتد لسنتين بمراسم تسلّمهم زرّ ابن سينا، الذي هو أحد أبرز علماء العصر الذهبي للإسلام وأكثرهم تأثيراً. وتسلّموا الزر من الدكتور ماركو أميدوري العميد المشارك الأول لبرنامج ما قبل الطب، ومن الدكتور جيمس روتش العميد المشارك لتعليم ما قبل الطب.
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