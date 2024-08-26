شركة نوماك التابعة لـ "أكوا باور" تطوّر مختبرات لقياس الطاقة المتجددة في أوزبكستان

(MENAFN
- Hill & Knowlton) نوكوس - أوزبكستان، 26 أغسطس 2024: أعلنت أكوا باور، الرائدة في تحول الطاقة، وأكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، عن إبرام "نوماك" الشركة المملوكة لها بالكامل، مذكرة تفاهم مع الوكالة الأوزبكية للمواصفات والمقاييس.
بموجب الاتفاقية، ستزوّد "نوماك" المعهد الوطني الأوزبكي للمقاييس بخدمات المعايرة لأجهزة القياس المستخدمة في محطات الطاقة المتجددة "طاقة الرياح والطاقة الشمسية"، في كاراكالباكستان؛ وهي جمهورية تتمتع بالحكم الذاتي في أوزبكستان.
وستعمل فرق خدمات التشغيل والصيانة التابعة لشركة نوماك سيرداريا على تجهيز مجمع المختبرات في فرع المعهد الوطني للمقاييس في كاراكالباكستان بأجهزة قياس حديثة عالية الدقة، بالإضافة إلى عددٍ من الخدمات ذات صلة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.7 مليون دولار أمريكي.
وتمّ توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي جورابك ميرزاماخمودوف، وزير الطاقة بجمهورية أوزبكستان ممثلًا عن الحكومة الأوزبكية، ومن جهة أكوا باور، الأستاذ محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكوا باور، وتوماس بروستروم، الرئيس التنفيذي للتطوير والاستثمار في الشركة، وجون زيدي، المدير الإقليمي للشركة في أوزبكستان. كما وقّع الاتفاقية بالنيابة عن "أكوا باور"، و"نوماك"، كلًا من عابد مالك، الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا الوسطى لشركة أكوا باور، وأحمد فهد، رئيس مجموعة وحدة العمليات والصيانة في نوماك، فيما وقّع عن الجانب الأوزبكي مدير الوكالة الأوزبكية للمواصفات والمقاييس، أكمل جومانازاروف، ومثّل لازيزبك سعيدوريوف، المعهد الوطني للمقاييس في أوزبكستان بصفته مديرًا للمعهد.
وتم التوقيع خلال تواجد فريق شركة أكوا باور في مدينة نوكوس للمشاركة في حفل بدء تنفيذ الشركة لمشروع محطة بيروني المستقل لطاقة الرياح، بحضور فخامة شوكت ميرزيوييف رئيس جمهورية أوزبكستان. ويتضمن هذا المشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة 200 ميجاواط، ونظاماً لتخزين الطاقة في البطاريات بقدرة 100 ميجاواط في جمهورية كاراكالباكستان.
وأعرب ممثلو شركة أكوا باور عن تقديرهم الكبير للمشروع الذي يجري التخطيط له في بيروني، كما أكدوا أهمية معايرة أدوات القياس المستخدمة في محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية قيد التطوير. وتمت مناقشة إمكانية تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع المعهد الوطني للمقاييس في أوزبكستان. وفي إطار التطور السريع الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة والحاجة المتزايدة إلى قياسات دقيقة، تقوم جمهورية أوزبكستان بتنفيذ المبادرات لتحسين مختبراتها العاملة في هذه الصناعة.
الجدير ذكره أن أكوا باور قد وضعت خططاً لضخ استثمارات كبيرة في جمهورية كاراكالباكستان، وتشمل (مشروعات كونغراد لطاقة الرياح 1 و2 و3 و4)، بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط، ومشروع محطة كاراتو المستقل لطاقة الرياح بقدرة 100 ميجاواط، ومشروع محطة آرال المستقل لطاقة الرياح بقدرة 5 جيجاواط، وهي محطة مركزية تعدّ أكبر مشروع طاقة رياح في آسيا، ويتجاوز حجم استثماراتها 8.4 مليار دولار أمريكي، وتلعب دوراً محورياً في تعزيز مكانة المنطقة كمركز للطاقة المتجددة.
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