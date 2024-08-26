سرقا محل (أميرة الذهب) بمصر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بعد تعرض محل أميرة حسان، المعروفة بـ"أميرة الذهب"، للسرقة من قِبل شخصين مجهولين، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الحادثة وكشف هوية اللصين.
ونجحت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة في القبض على المتهمين بسرقة محل مجوهرات أميرة الذهب بمنطقة السادس من أكتوبر، بعد نشرها فيديو للواقعة، ورصدهامكافأة مالية لمن يدلي بأي معلومات عن اللصين.
وواجهت النيابة المتهمين بمقطع الفيديو الذي يرصد صورهما وتنفيذهما الجريمة في غفلة من موظف المحل، واعترفا بارتكاب الجريمة وأرشدا عن المسروقات، وكلفت النيابة باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.
وكانت مباحث الجيزة قد رصدت تداول مقطع فيديو نشرته صاحبة محل أميرة الذهب بتعرضها للسرقة، حيث ظهر شابان في الفيديو أثناء سرقتهما "غوايش" ثم انصرافهما من دون شراء شيء.
وشكل مدير المباحث الجنائية فريق بحث نجحت تحرياته في تحديد هوية المتهمين، من خلال تعميم نشرة على الأكمنة الثابتة والمتحركة حتى نجح أحد الأكمنة في ضبطهما، والوصول إلى مكان اختبائهما وتم ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة.
يذكر أن أميرة حسان بدأ عملها في مجال الذهب منذُ 4 سنوات، أي في عام 2020، لكن سرعان ما أضحت صاحبة أشهر محلات الذهب والمجوهرات في مصر.
كما أصبح لها شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بسبب مقاطع الفيديو التي تستعرض خلالها مشغولات ذهبية غريبة على شكل حيوانات وأحزمة وأغطية رأس وغيرها.
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