سرقا محل (أميرة الذهب) بمصر

MENAFN - Khaberni) خبرني - بعد تعرض محل أميرة حسان، المعروفة بـ"أميرة الذهب"، للسرقة من قِبل شخصين مجهولين، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الحادثة وكشف هوية اللصين.

ونجحت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة في القبض على المتهمين بسرقة محل مجوهرات أميرة الذهب بمنطقة السادس من أكتوبر، بعد نشرها فيديو للواقعة، ورصدهامكافأة مالية لمن يدلي بأي معلومات عن اللصين.

وواجهت النيابة المتهمين بمقطع الفيديو الذي يرصد صورهما وتنفيذهما الجريمة في غفلة من موظف المحل، واعترفا بارتكاب الجريمة وأرشدا عن المسروقات، وكلفت النيابة باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت مباحث الجيزة قد رصدت تداول مقطع فيديو نشرته صاحبة محل أميرة الذهب بتعرضها للسرقة، حيث ظهر شابان في الفيديو أثناء سرقتهما "غوايش" ثم انصرافهما من دون شراء شيء.

وشكل مدير المباحث الجنائية فريق بحث نجحت تحرياته في تحديد هوية المتهمين، من خلال تعميم نشرة على الأكمنة الثابتة والمتحركة حتى نجح أحد الأكمنة في ضبطهما، والوصول إلى مكان اختبائهما وتم ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة.

يذكر أن أميرة حسان بدأ عملها في مجال الذهب منذُ 4 سنوات، أي في عام 2020، لكن سرعان ما أضحت صاحبة أشهر محلات الذهب والمجوهرات في مصر.

كما أصبح لها شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بسبب مقاطع الفيديو التي تستعرض خلالها مشغولات ذهبية غريبة على شكل حيوانات وأحزمة وأغطية رأس وغيرها.