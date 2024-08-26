العين يعلن موعد مباراته الأولى في كأس القارات فيفا إنتركونتيننتال

أعلن نادي العين اليوم الإثنين، موعد مباراته الأولى في كأس القارات فيفا إنتركونتيننتال لكرة القدم.

وكتب العين عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعى إكس (تويتر) سابقا أنه تم اعتماد الجدول الكامل للنسخة الأولى من البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح النادي أنه سيواجه أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل قارة أوقيانوسيا يوم الأحد 22 أيلول/سبتمبر المقبل في الإمارات.

وأضاف أن الفائز من هذه المواجهة سيلاقي الأهلي المصري بطل أفريقيا يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر في القاهرة.

وستجمع المباراة الثالثة بين باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية مع بطل أمريكا الجنوبية (كوبا ليبرتادورس) يوم 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وينتظر الفائز في المباراة الثالثة المتأهل من العين الإماراتي أو أوكلاند سيتي أو الأهلي المصري، ليواجهه في الدور قبل النهائي يوم 14 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وينتظر ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في المباراة النهائية يوم 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل المتأهل من المواجهات السابقة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عن تنظيم بطولة كأس إنتركونتيننتال بشكل سنوي بين أبطال القارات الست لتكون بدلا من كأس العالم للأندية التي ستقام كل أربعة أعوام بمشاركة 32 فريقا اعتبارا من النسخة الأولى التي ستقام العام المقبل 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

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