العين يعلن موعد مباراته الأولى في كأس القارات فيفا إنتركونتيننتال

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي العين اليوم الإثنين، موعد مباراته الأولى في كأس القارات فيفا إنتركونتيننتال لكرة القدم.
وكتب العين عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعى إكس (تويتر) سابقا أنه تم اعتماد الجدول الكامل للنسخة الأولى من البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأوضح النادي أنه سيواجه أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل قارة أوقيانوسيا يوم الأحد 22 أيلول/سبتمبر المقبل في الإمارات.
وأضاف أن الفائز من هذه المواجهة سيلاقي الأهلي المصري بطل أفريقيا يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر في القاهرة.
وستجمع المباراة الثالثة بين باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية مع بطل أمريكا الجنوبية (كوبا ليبرتادورس) يوم 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وينتظر الفائز في المباراة الثالثة المتأهل من العين الإماراتي أو أوكلاند سيتي أو الأهلي المصري، ليواجهه في الدور قبل النهائي يوم 14 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وينتظر ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في المباراة النهائية يوم 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل المتأهل من المواجهات السابقة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عن تنظيم بطولة كأس إنتركونتيننتال بشكل سنوي بين أبطال القارات الست لتكون بدلا من كأس العالم للأندية التي ستقام كل أربعة أعوام بمشاركة 32 فريقا اعتبارا من النسخة الأولى التي ستقام العام المقبل 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.
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