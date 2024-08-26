توقيف محاكمة نيرسباخ بتهمة التهرب الضريبي في كأس العالم 2006 مقابل غرامة مالية

تقرر إيقاف المحاكمة ضد فولفجانج نيرسباخ، رئيس الاتحاد الألماني الأسبق، بتهمة التهرب الضريبي الخاصة بكأس العالم 2006 إذا دفع الغرامة خلال شهر.

وقالت إيفا-ماري ديستلر، رئيسة القضاة في محكمة فرانكفورت، اليوم الاثنين إن الإجراءات ضد نيرسباخ توقفت وستنتهي إلى الأبد إذا دفع 25 ألف يورو (28 ألف دولار) لجمعية خيرية بحلول 9 أيلول/سبتمبر المقبل.

وقالت ديستلر: "هذا ليس تبرئة. الشك سيظل قائما، حتى لو اعتبرنا أن التهمة بسيطة".

وأضافت أن نيرسباخ "ربما يكون الشخص الوحيد الذي لم يكن متورطا في الأحداث بشكل صريح".

ووافقت النيابة العامة في فرانكفورت، التي أرادت في الأساس فرض غرامة بقيمة 58 ألف يورو، على إيقاف القضية، حيث وصف المدعي العام يسكو كوميل القرار بأنه "مناسب ومبرر".

وقالت ريناتي فيرجانس، محامية نيرسباخ إن إنهاء المحاكمة مقابل سداد الغرامة "لا يعد اعترافا بالتهمة" وأنه يستغل الفرصة لإنهاء "العبء الواقع عليه وعلى عائلته".

وتجري محاكمة نيرسباخ وثيو تسفانتسايجر، رئيسي الاتحاد الألماني في السابق، وهورست أر شميدت الأمين العام السابق، بتهمة التهرب الضريبي في قضية خطيرة.

وتدور القضية حول سداد الاتحاد الألماني لكرة القدم في عام 2005 لمبلغ 7ر6 مليون يورو (3ر7 مليون دولار) عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى رجل الأعمال الراحل روبرت لويس دريفوس لتمويل فعاليات حفل على هامش كأس العالم، لم يتم تنظيمه من الأساس.

وكان فرانز بيكنباور، الفائز بكأس العالم كلاعب 1974 ومدرب عام 1990 ورئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006، والذي توفى في كانون الثاني /يناير الماضي، حصل على قرض بنفس القيمة من لويس دريفوس في 2002، وانتهت الأموال في حساب يملكه مسؤول فيفا البارز السابق القطري محمد بن همام . وحتى الآن يكتنف الغموض الغرض من هذا المبلغ.

وأنكر المتهمون الثلاثة الاتهامات بشكل قاطع، وتم فصل إجراءات محاكمة شميدت لأسباب صحية.

وتدرج نيرسباخ /73 عاما/ حاليا في المناصب بالاتحاد الألماني لكرة القدم، وانتخب كرئيس له خلفا لتسفانتسيجر في 2012. واستقال من منصبه في 2015 عندما تفجرت القضية.

وقالت ديستلر:"كانت هذه هزيمة شخصية بالنسبة له. خسر كل مناصبه. العواقب كانت كبيرة للغاية مقارنة بالمتهمين الآخرين".

وستستمر المحاكمة، مع وجود شهود، من بينهم رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر ورئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم السابق فريتز كيلير.

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