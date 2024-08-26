وفاة سفين-جوران إريكسون أول مدرب أجنبي للمنتخب الإنجليزي

أعلن وكيل أعمال سفين-جوران إريكسون، المدرب السويدي الشهير الذي قاد المنتخب الإنجليزي إلى مستويات جديدة، عن وفاته اليوم الاثنين عن عمر يناهز 76 عاماً.

كان إريكسون، الذي ولد في 5 فبراير 1948، أحد أبرز المدربين في عالم كرة القدم، ويُذكر له دوره الريادي كأول مدرب أجنبي يقود المنتخب الوطني الإنجليزي.



وتولى إريكسون تدريب إنجلترا من عام 2001 إلى 2006، وحقق نتائج ملحوظة خلال فترة ولايته، حيث قاد الفريق إلى ربع نهائي كأس العالم 2002 ونصف نهائي كأس الأمم الأوروبية 2004.

وبدأ إريكسون مسيرته التدريبية في السويد، حيث قاد فريق غوتبورغ إلى الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي في عام 1982.



كما شملت مسيرته التدريبية الناجحة أندية مثل روما الإيطالي وبنفيكا البرتغالي.

وبعد مغادرته المنتخب الإنجليزي، عاد إريكسون إلى الأندية، حيث تولى تدريب مانشستر سيتي وجوانجزو إيفرجراند الصيني، بين آخرين.



ورغم أنه ترك بصمة كبيرة في عالم كرة القدم، فإن تأثيره كان محسوساً بشكل خاص في إنجلترا، حيث عزز من قدرة المنتخب الإنجليزي على المنافسة على أعلى المستويات.

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