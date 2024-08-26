مقتل 40435 فلسطينياً في غزة و644 بالضفة منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الاثنين إن 33 فلسطينيا قتلوا وأصيب 66 جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة إن

عدد القتلى ارتفع، نتيجة لذلك، إلى أكثر من 40435 قتيلا و93534 جريحا وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكانت تقارير سابقة اليوم الاثنين تحدثت أيضا عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، بعد مقتل شابين بالقرب من سلفيت.

وأشارت إلى أن عدد القتلى في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ارتفع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 644 شهيدا، بينهم 147 طفلا.



وكان مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة قالوا اليوم الاثنين إن 6 فلسطينيين قتلوا في ضربة إسرائيلية قرب شاطئ مدينة غزة.

وفي تطور ذي صلة، تم إخلاء أحد آخر المستشفيات العاملة في قطاع غزة من المرضى مع اقتراب القوات الإسرائيلية.

وأشارت التقارير إلى أن مستشفى شهداء الأقصى، الكائن في دير البلح هو المستشفى الرئيسي الذي يخدم وسط قطاع غزة، مهدد بالإغلاق.

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