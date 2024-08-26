علامة Zaecy للملابس الرياضية تطلق أعمالها في الإمارات

أعلنت Zaecy، العلامة الجديدة والمتخصصة في مجال الملابس الرياضية، انطلاق أعمالها في دولة الإمارات، وذلك بهدف التشجيع على اعتماد نمط حياة صحي وممارسة الأنشطة الجسدية. وتجمع الأزياء التي تبتكرها العلامة بين الأناقة والعملية والاستدامة، إضافة إلى تقديم تجارب صحية مخصصة، لا سيما مع تنامي الاهتمام باللياقة والأنشطة الجسدية ضمن المنطقة.

ومن المتوقع أن يسجل سوق الأزياء الرياضية الرجالية في دولة الإمارات معدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.89% خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تقديرات بتحقيق القطاع إيرادات تصل إلى 339 مليون دولار امريكي[1] في 2024. وتشهد المنطقة تزايد الاهتمام باللياقة البدنية والعافية، مدفوعة بالمبادرات الحكومية بما فيها الاستراتيجية الوطنية للرياضة -2031[2]، وتحدي دبي للياقة في 2023.

وتهدف Zaecy من خلال تشكيلتها الواسعة من المنتجات الرجالية والنسائية إلى مواكبة ذلك الاهتمام في دولة الإمارات. وركزت العلامة عند تأسيسها على التجارة الإلكترونية، إلا أنها تسعى الآن لتشجيع الجميع على اتباع نمط حياة صحي عن طريق الحضور متعدد القنوات. وتأسست العلامة على يد برافاثي أشيوث، والتي شكّلت رحلتها الشخصية لمواجهة الضغوط الاجتماعية المتعلقة بالصورة النمطية للجسد مصدر إلهام لها لإطلاق علامة مكرسة لتمكين الآخرين. وتتمحور فلسفة العلامة حول معالجة الصورة النمطية الحالية بأن الأزياء الرياضية تنحصر بأشكال أجسام معينة. وأكدت برافاثي أن تشكيلة ملابس العلامة ستركز على الشمولية، لتتيح للجميع ارتداء الملابس الرياضية بغض النظر عن أشكال أجسامهم أو المكان الذي يرتدونها فيه.

وقالت برافاثي: "تخضع أجسامنا لتغيرات شكلية نتيجة عدة عوامل، والتي قد تكون خارجة عن إرادتنا. ولا تتمحور مهمة Zaecy حول إنتاج الأزياء الرياضية فحسب، بل تجسد مفهوم التمكين والثقة بالنفس، بغض النظر عن المعايير السائدة حول اللياقة والصحة، لا سيما مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. لذا، نسعى لتشجيع الناس على ممارسة التمارين الرياضية بالطريقة التي تناسبهم، مع الشعور بالارتياح تجاه أجسامهم وشعورهم بالثقة بأنفسهم، فلكل منا جسده الفريد، ويعود لكل منا حرية اختيار الأسلوب الفعال بالنسبة له والطريق الأنسب نحو تحقيق أهدافه الصحية".

وتتمثل رؤية علامة Zaecy في تغيير مفاهيم الأزياء الرياضية، وخصوصاً للسيدات، وذلك عن طريق تصميم ملابس نسائية تجمع بين العصرية والعملية والتنوع، لتلائم مختلف الاستخدامات سواء في النادي الرياضي أو في سياق الحياة اليومية. وقام الخبراء في العلامة بإجراء العديد من الأبحاث والتطوير لتحديد أجود المواد المستدامة والتي تتميز بالمرونة في الاستخدام وتوفر خيارات متنوعة من حيث التصاميم والألوان وأنواع الأجسام.

وتنسجم توجهات Zaecy مع المبادرات المحلية المتعلقة باللياقة، وتسعى للمساهمة في مبادرات دبي المتعلقة بالاستدامة مثل أجندة دبي الاقتصادية [3]D33. كما تسهم العلامة بشكل فعال في تطوير مبادرات إعادة التدوير، بما فيها إعادة استخدام المخلفات والمخزون الزائد في صناعة الحقائب القماشية وغيرها من المواد القابلة لإعادة الاستخدام.

ومن المقرر أن تشمل خطط نمو Zaecy في دولة الإمارات كلاً من السوق بين المستهلكين والشركات والسوق بين الشركات، لتنضم إلى متاجر التجزئة التقليدية التي تم تأسيسها. وستشارك العلامة في الفعاليات القادمة المتعلقة باللياقة البدنية، مع التركيز على بناء علاقات قوية مع المستهلكين والشركاء في القطاع. وتخطط العلامة على المدى الطويل إلى توفير أزياء موحدة لعدة قطاعات بما فيها الضيافة والتعليم واللياقة، إلى جانب عروضها الموجهة بشكل مباشر للمستهلكين. وينسجم هذا التوجه نحو الشركات مع مهمة العلامة الرامية للتشجيع على الحفاظ على اللياقة والالتزام بالاستدامة في مختلف مناحي الحياة.