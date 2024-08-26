أسعار النفط تقفز 2.5% وسط مخاوف التصعيد في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط 2.5%، الاثنين، لتواصل المكاسب التي بدأتها يوم الجمعة وسط تجدد المخاوف من أن يؤدي تصعيد الوضع في الشرق الأوسط إلى اضطراب إمدادات النفط من المنطقة، في حين دعم احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية التوقعات الاقتصادية العالمية وآفاق الطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2 دولار، أي 2.5%، وتجاوزت 81 دولاراً للبرميل خلال التداولات، كما ربحت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2 دولار، أي 2.6 بالمئة، ولامست 77 دولاراً للبرميل.

وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك «تواصل أسعار النفط ارتفاعها بسبب الهجمات التي وقعت مطلع الأسبوع بين إسرائيل وحزب الله. لكن يبدو أن الوضع هدأ مجدداً مما حد من المكاسب».

ارتفع الخامان بأكثر من 2 بالمئة يوم الجمعة بعد أن أيد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بدء خفض أسعار الفائدة قريباً.

وقال محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة «احتمال تيسير السياسة النقدية عزز المعنويات في سوق السلع الأساسية»، وأضافوا إنهم يتوقعون أن ينفذ مجلس الاحتياطي الاتحادي سلسلة تدريجية من تخفيضات أسعار الفائدة.

وقالت بريانكا ساشديفا محللة الأسواق البارزة في فيليب نوفا إن المستثمرين ما زالوا حذرين بشأن تحركات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ضمن أوبك+ الذين يعتزمون زيادة الإنتاج في وقت لاحق من العام.

وأضافت «يبدو أن الطلب الأمريكي القوي حالياً وإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي من البترول يشكلان الداعم الوحيد لأسعار النفط في مواجهة احتمالات فائض المعروض من أوبك».