IAIDL تعلن عن تطوير أول أداة لتقييم نضج الذكاء الاصطناعي في العالم متوافقة مع معيار ISO 42001:2023

(MENAFN
Editorial) الولايات المتحدة الأمريكية، أغسطس 2024 – في خطوة غير مسبوقة من شأنها إعادة تشكيل مشهد الذكاء الاصطناعي عالميًا، أعلنت IAIDL (الرخصة الدولية لقيادة الذكاء الاصطناعي) عن التطوير والتحسين المستمر لأداة AIMA (تقييم نضج الذكاء الاصطناعي)، وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم التي تتوافق بالكامل مع المعيار الجديد ISO 42001:2023. هذه الأداة المبتكرة تمثل قفزة نوعية في تسريع وتيرة تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات، مُرسخة معايير جديدة للتميز في هذا المجال على مستوى العالم.
لماذا يعتبر هذا الحدث محوريًا:
في الوقت الذي يُحدث فيه الذكاء الاصطناعي تحولاً جذريًا في مختلف القطاعات بوتيرة متسارعة، تبرز أهمية توازن القوة مع المسؤولية. هنا يأتي دور AIMA، التي تضمن أن تتبنى المؤسسات الذكاء الاصطناعي بطريقة تتسم بالأمان والأخلاقية والالتزام بأفضل الممارسات العالمية. وباعتبارها الأداة الأولى التي تتوافق مع المعايير الصارمة ISO 42001:2023، تقود IAIDL اليوم مسيرة حوكمة الذكاء الاصطناعي، مقدمة للشركات خريطة طريق موثوقة للنجاح في هذا المجال.
أبرز النقاط الرئيسية:
• الريادة العالمية: AIMA هي الأداة الوحيدة في العالم لتقييم نضج الذكاء الاصطناعي التي تتوافق مع معيار ISO 42001:2023، وهو أول معيار دولي لأنظمة إدارة الذكاء الاصطناعي.
• تسريع التحول الرقمي: تمكّن AIMA المؤسسات من تسريع وتيرة تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر والممارسات الأخلاقية.
• تأثير شامل: سواء كانت مؤسستك ناشئة أو ضمن قائمة Fortune 500، فإن AIMA توفر رؤى قابلة للتنفيذ تُرسخ تميزك في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يساعدك على البقاء في طليعة المشهد التنافسي.
وفي هذه المناسبة، قال الدكتور رامي شاهين، مدير الاعتماد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في IAIDL: "يمثل إطلاق AIMA لحظة فارقة في تطور صناعة الذكاء الاصطناعي"، نحن لا نكتفي بوضع معيار جديد؛ بل نُسهم في تسريع تطور هذا المجال من خلال تقديم أداة شاملة وسهلة التطبيق. AIMA هي المفتاح لفتح إمكانات الذكاء الاصطناعي بالكامل وبمسؤولية."
لماذا تختار AIMA:
• امتثال لا يُضاهى: كأداة التقييم الوحيدة المتوافقة مع ISO 42001:2023، توفر AIMA مصداقية لا مثيل لها وثقة راسخة.
• حلول مخصصة: تتمتع AIMA بمرونة تُمكنها من التكيف مع احتياجات أي قطاع، مقدمة رؤى مخصصة تدفع استراتيجيتك في الذكاء الاصطناعي نحو آفاق جديدة.
• تعزيز قدراتك في الذكاء الاصطناعي: لا تقتصر AIMA على التقييم فحسب، بل تقدم خطوات عملية وواضحة لتعزيز نضج الذكاء الاصطناعي لديك، مما يضمن أن تكون مؤسستك في طليعة تبني هذه التقنيات.
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