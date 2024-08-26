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مركبات تكسي من المحافظات في عمان .. وهيئة النقل توضح

8/26/2024 7:27:16 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكدت الناطق باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح أن الهيئة لن تعدل تعرفة فتح عداد مركبات التكسي الحاصلة على تصريح مؤقت للعمل ضمن المناطق التابعة للهيئة في العاصمة عمّان.

وقالت وشاح الاثنين، عبر
إذاعة هلا إنه تم منح تصاريح مؤقتة لمدة 6 أشهر لمكاتب تكسي استثمار في محافظات إربد والزرقاء والبلقاء من أجل تعديل هامش الربح لديها في ظل ضعف الجدوى الاقتصادية لقاء العمل في تلك المحافظات، ما دفع بالهيئة لمنح تلك المكاتب تصاريح مؤقتة للعمل ضمن مناطقها في عمّان مثل سحاب والموقر والجيزة.

وأضافت أن نحو 150 مركبة تكسي حصلت على تصريح مؤقت للعمل في تلك المناطق، شريطة ألا يتعدى للمناطق التي تقع ضمن صلاحيات أمانة عمّان الكبرى والتي هي بطبيعة الحال تنطبق عليها إجراءات الأمانة بما فيها تعرفة فتح العداد.

وأشارت وشاح إلى أن الهيئة استمرت خلال الفترة الماضية بصرف بدل دعم المحروقات لمركبات التكسي التي حصلت على تصاريح مؤقتة للعمل في عمّان.

وفي سياق آخر، أوضحت أن الهيئة سمحت للتكسي الذي يحمل ركاب من المحافظات باتجاه العاصمة عمّان أو أي محافظة أخرى التنقل بين المحافظات شريطة ألا يعود محملا بركاب من محافظات أخرى، أي أن يعود فارغا.

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