الاتحاد الآسيوي: حظوظ كبيرة لنادي العين في دوري النخبة

(MENAFN
- Al-Bayan)
سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على فريق العين، بطل النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، وذلك قبل انطلاقة النسخة الجديدة لدوري النخبة سبتمبر المقبل.
وقال الاتحاد القاري، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، إن الفريق لديه حظوظ كبيرة، بالمنافسة على لقب النسخة الأولى من دوري النخبة، لما يمتلكه من منظومة متكاملة من اللاعبين، القادرين على إتعاب المنافسين.
وبحسب القرعة التي أجريت مؤخرا، يواجه العين فرق السد والريان القطريين والهلال والأهلي السعوديين، على أرضه، وباختاكور الأوزبكي والشرطة العراقي والغرافة القطري والنصر السعودي خارج ملعبه.
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