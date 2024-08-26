الاتحاد الآسيوي: حظوظ كبيرة لنادي العين في دوري النخبة

سلط الاتحاد الآسيوي الضوء على فريق العين، بطل النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، وذلك قبل انطلاقة النسخة الجديدة لدوري النخبة سبتمبر المقبل.

وقال الاتحاد القاري، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، إن الفريق لديه حظوظ كبيرة، بالمنافسة على لقب النسخة الأولى من دوري النخبة، لما يمتلكه من منظومة متكاملة من اللاعبين، القادرين على إتعاب المنافسين.

وبحسب القرعة التي أجريت مؤخرا، يواجه العين فرق السد والريان القطريين والهلال والأهلي السعوديين، على أرضه، وباختاكور الأوزبكي والشرطة العراقي والغرافة القطري والنصر السعودي خارج ملعبه.

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