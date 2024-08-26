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ماكرون يواصل المشاورات لتشكيل حكومة فرنسية

8/26/2024 7:27:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


بعد أكثر من شهر ونصف على الانتخابات البرلمانية في فرنسا، واصل الرئيس إيمانويل ماكرون إجراء مشاورات اليوم الإثنين، لتشكيل حكومة مستقرة، وفي هذا السياق استقبل ماكرون رئيس الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه، صباح اليوم.

ومن المقرر أيضا أن يتحدث ماكرون مع مارين لوبان وجوردان بارديل من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحليفهما إريك سيوتي وكذلك رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، خلال اليوم.

ومن المتوقع أن يبلغ الرئيس الشعب بنتيجة المشاورات مساء اليوم.

غير أنه وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، من المرجح أن يكون هناك جولة مشاورات أخرى غدا الثلاثاء قبل احتمالية أن يعين ماكرون رئيس وزراء جديد بحلول مساء الأربعاء، وهو ما يتزامن مع بداية دورة الألعاب البارالمبية في باريس.

وفي الانتخابات البرلمانية المبكرة، حل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في المرتبة الأولى، متقدما على قوى الوسط التي ينتمي لها ماكرون واليمين المتطرف بقيادة لوبان. ولم يحصل أي فصيل على أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية، مما جعل من الصعب تشكيل حكومة.

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