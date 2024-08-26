تمديد حبس مؤسس تطبيق تليغرام بعد اعتقاله في فرنسا



ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين نقلا عن محققين، أن مؤسس تطبيق تليجرام بافيل دوروف مازال قيد الاحتجاز لدى الشرطة بعد إلقاء القبض عليه في فرنسا منذ يومين للاشتباه في ارتكابه جرائم تتعلق بتطبيق تليجرام لتبادل الرسائل عبر الإنترنت.

وأفادت تقارير أنه قد تم ، مساء أمس الأحد، تمديد احتجاز دوروف، المطلوب في فرنسا والذي تم اعتقاله عقب وصوله إلى مطار لو بورجيه في باريس أمس الأول السبت قادما من أذربيجان.

وجاء اعتقاله على خلفية تحقيق أولي بشأن عدم تعديل تطبيق تليغرام والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون بشأن قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات والاحتيال والاعتداءات على الأطفال على منصة التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقالت الشركة التي تدير تطبيق تليغرام، في بيان نُشر عقب القبض على دوروف، إن تطبيق تبادل الرسائل على الإنترنت يلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي ولم ينتهك أي أنظمة.

وقالت الشركة في منشور على منصة إكس مساء أمس الأحد إنها "تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي"، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية (دي إس إيه) الذي يهدف إلى ضمان إزالة المنصات للمحتوى غير القانوني من صفحاتها بسرعة.

وتابعت أنه "من العبث الادعاء بأن المنصة أو مالكها مسؤولون عن إساءة استخدام تلك المنصة".

وأضافت الشركة: "دوروف ليس لديه ما يخفيه ويسافر بشكل متكرر في أوروبا".

وطالت تلجرام منذ فترة طويلة اتهامات بعدم اتخاذ موقف حازم ضد خطاب الكراهية والأنشطة غير القانونية الأخرى.

وقالت الشركة إن إجراءاتها في التعديل "تتوافق مع معايير الصناعة" وهي "تتحسن باستمرار.