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اليابان تستعد لوصول إعصار آخر هذا الأسبوع

8/26/2024 7:21:06 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تستعد اليابان لمرور إعصار شديد يقترب من جنوب الأرخبيل قبل أن يتجه نحو جزيرة كيوشو هذا الأسبوع، على ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد الاثنين.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار شانشان إلى جزيرة أمامي الصغيرة في أوكيناوا يوم الأربعاء المقبل، مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 216 كيلومترا في الساعة قبل أن يتجه نحو كيوشو ثم جزيرة هونشو الرئيسية.

وقال مسؤول من وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في مؤتمر صحافي إن "عواصف شديدة وأمواجا عالية قد تضرب الأرخبيل من الثلاثاء إلى الجمعة".

واوضح المسؤول أن وكالة الأرصاد الجوية تتوقع أن تضرب عواصف قوية تصل سرعتها إلى 162 كيلومترا في الساعة جنوب جزيرة كيوشو يومي الأربعاء والخميس، وهطول ما يناهز 400 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة اعتبارا من ظهر الأربعاء في بعض المناطق.

ودعا إلى "اليقظة" في مواجهة "مخاطر الأمطار الغزيرة، مثل الانهيارات الأرضية والفيضانات وارتفاع منسوب الأنهار".

واشار مسؤول في وزارة النقل إلى أن رحلات القطارات وحركة الملاحة الجوية والطرقية، قد تتأثر.

وتسبب الإعصار "أمبيل" الذي ضرب اليابان بين 15 و17 أغسطس، في إلغاء العديد من رحلات القطارات وأكثر من 650 رحلة جوية.

وأدى هذا الاعصار إلى هطول أمطار غزيرة لكنه لم يتسبب بسقوط ضحايا أو بأضرار كبيرة، أثناء مروره بسواحل المحيط الهادئ قبالة منطقة طوكيو.

ووفقا لدراسة نُشرت الشهر الماضي، تتشكل الأعاصير في المنطقة بالقرب من السواحل، وتشتد بسرعة أكبر وتستمر لفترة أطول فوق اليابسة بسبب تغير المناخ.

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