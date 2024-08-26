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المؤشر يصل لنهاية المنطقة الحمراء والكهرباء تلوح بقطع التيار في المناطق غير السكنية

8/26/2024 7:21:06 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي

يكاد المؤشر الكهربائي يصل إلى نهاية المنطقة الحمراء مع ارتفاع الأحمال في ظل ارتفاع درجات الحرارة في حين لا يزال وقت الذروة في بدايته لليوم الاثنين.

وقالت الوزارة انها قد تضطر إلى فصل التيار عن بعض المناطق غير السكنية في اشارة الى المناطق الزراعية والصناعية بسبب اجراء صيانات لبعض الوحدات.

وذكرت مصادر ان لجوء الوزارة الى القطع في حال تم هو لحماية الشبكة والحفاظ على استقرارها في حين تستفيد الوزارة من تعاقداتها مع شبكة الربط الخليجي لتأمين الشبكة.

وكررت المصادر تمنياتها على العملاء خفض الاستهلاك وترشيد استخدام الطاقة وخاصة في وقت الذروة واتباع الارشادات الخاصة بذلك والتي تنشرها الوزارة على وسائل التواصل الخاصة بها.

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