إخفاء العروس ومنع الابتسامة.. تقاليد غريبة في أعراس إفريقيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - تتنوع عادات العرس الإفريقي وتختلف من منطقة لأخرى داخل البلد الواحد، عاكسة تراثا حضاريا واجتماعيا غنيا بالطقوس والتقاليد العريقة،

لكن مع تنوعها وتمسك السكان بالحفاظ عليها، تبرز بعض العادات والطقوس الغريبة التي تصاحب تلك الاحتفالات.

تذوق المر والحلو قبل الارتباط

فمن التقاليد الغريبة في بعض المجموعات العرقية المنتشرة في نيجيريا والنيجر وبنين تقليد يسمى "تذوق العناصر الأربعة"، إذ يتذوق خلاله العروسان النكهات التي تمثل المراحل المختلفة للزواج.

حيث يتذوقان معا شريحة من الليمون شديد الحموضة وهو ما يمثل خيبات الأمل التي سيواجهها الزوجان في حياتهما، ثم يرتشفان من الخل ليتذوقا مرارة الأيام التي يجب عليهما التغلب عليها في الأوقات الصعبة، ثم يأتي دور الفلفل الحار كعنصر ساخن أساسي لإضفاء الإثارة والعاطفة على العلاقة، وأخيراً يتذوقان ملعقة عسل شهي ليتأكد أنه بعد التجارب والمحن هناك الفرحة والفرج والأمل طالما كان الصبر سلاحهما.

طرق الباب

كذلك من عادات الزفاف الأصيلة في غانا عادة "طرق الباب" أثناء الخطبة وقدوم العريس وعائلته لتقديم طلب الزواج للعروس وعائلتها، حيث لا يمكن أن يتم حفل الزفاف كاملا دون هذه الخطوة الأساسية. ورغم أن العريس مرفوقا بعائلته يصل بيت العروس وفق موعد محدد ولحفل مُعد مسبقًا يقتصر فقط على العائلتين، إلا أنه من الضروري أن يجد الباب مغلقا وأن يقرع باب منزل العروس احتراما لعادة "طرق الباب".





وبمجرد دخول العريس وعائلته يتم تقديم الهدايا للعروس، ثم تناقش العائلتان تفاصيل الزفاف ومستقبل العروسان وإذا سارت الأمور على ما يرام تمنح عائلة العروس موافقتها النهائية للعريس، ثم تبدأ الاستعدادات لحفل الزفاف بمجرد موافقة عائلة العروس.

المهر أساسي

أما المهر فيعتبر أساسيا لدى العديد من الشعوب الإفريقية رغم تطور المجتمعات وما باتت تبديه المرأة من استعداد لتحمل بعض تكاليف الزواج والمعيشة.

فتقديم المهر لا يزال من تقاليد الزفاف الإفريقية العريقة. حيث تجتمع العائلتان للتفاوض بشأن المهر قبل العرس بفترة، ثم يتم تقديم المهر قبل العرس ليساعد عائلة العروس في الإعداد والتجهيز للحفل، ولا تكتمل مراسم الخطوبة بدون مهر، وحسب التقاليد الإفريقية فإن المهر دليل أن العريس قادر على إعالة زوجته والعناية بها بشكل صحيح.

ويمكن تقديم المهر نقدا أو على شكل هدايا ثمينة كالذهب، وأيضا عقارات وـراضي فلاحية وحتى بقطيع من الماشية أو أكياس من حبوب الذرة أو القمح كما في بوركينافاسو.

وفي غامبيا، إذا رغب رجل في الارتباط بامرأة عليه أولاً أن يرسل إليها جوز الكولا كتحية منه وإعلان طلبه في الارتباط بها، حيث تلعب تلك الجوزة دورا كبيرا في العديد من تقاليد الزفاف الإفريقية، خاصة في غرب إفريقيا.

كما تعتبر بالنسبة لبعض المجموعات العرقية فألا حسنا وترمز للاحترام والمحبة.

ففي حالة قبلت الفتاة بهدية جوز الكولا تلتقي العائلتان في حفل خطوبة ويتم "كسر جوز الكولا" تعبيرا من العائلتين على الاتفاق النهائي على الارتباط، وينتشر هذا التقليد أيضا في نيجيريا وغانا وسيراليون وليبيريا.

حفل الحناء

كذلك في كينيا وتنزانيا تحظى طقوس حناء العروس باهتمام كبير ويمكن ان تمتد ليومين أو أكثر، فهو فرصة لتتمتع العروس باهتمام أسرتها وصديقاتها من خلال عنايتهم الفائقة بكل ما يعني راحتها وجمالها، وتتضمن طقوس الحناء الحمامات المتنوعة ووصفات التجميل والعطور والزيوت التي تزيد جمال جسد العروس، بالإضافة إلى نقش الحناء على مناطق مختلف من جسدها كالذراعين والساقين والقدمين كدليل على النقاء والخصوبة.

وعادة ما يكون هذا الحفل بهيجا غنيا باللحظات السعيدة بين العروس وصديقاتها. كما يتم فيه تقديم النصائح للعروس من قبل أفراد الأسرة الأكبر سناً.

تنسيق الملابس

وفي مناطق بغرب إفريقيا يحرص أصدقاء العريس أو صديقات العروس أو حتى أفراد من عائلتيهما على تنسيق الملابس وارتداء طقم واحد بنفس الأكسسوارات واللون، وتسمى هذه العادة "آسو إيبي" وكلمة "آسو" تعني القماش و"إيبي" تعني العائلة، بالتالي يمكن وصف هذا الثوب بأنه "نسيج عائلي" يتم ارتداؤه للتأكيد على تقارب أفراد الأسرة وتماسكها، ولا يقتصر على وصيفات العروس وأصدقاء العريس بل يرتديه الإخوة وأبناء العم.





أما في إثيوبيا تظهر العروس كملكة يوم زفافها تتزين بالملابس الملكية وبالزينة التقليدية المتوارثة منذ قرون، وترتدي ملابس من رأسها إلى أخمص قدميها مثل الملكات الحقيقيات.

رسائل الزواج

وفي جنوب إفريقيا يكون حفل الزفاف نابضا بالحياة والألوان والثقافة والموسيقى والرقص. ولكن قبل إقامة حفل "زفاف الزولو" يجب على العريس وعائلته أولاً كتابة رسالة إلى عائلة عروسه المستقبلية، يبث فيها مشاعره ويوضح نواياه ويطلب عقد اجتماع رسمي بين العائلتين للتفاوض على اللوبولا (مهر الزفاف).

وبعد فترة يقوم أهل العروس بالرد على الرسالة بتأكيد الموعد المحدد أو تغييره إلى الموعد الذي يناسبهم. بعد الاتفاق تنظم العائلتان حفل زفاف يستمر عادة ثلاثة أيام ويبدأ يوم الجمعة، ففي هذا اليوم تذهب عائلة العريس إلى بيت أهل العروس ويبدأون خطوات الرقص الأولى ويغنون الأغاني التقليدية، ثم يلتحق بهم أهل العروس والمدعوون ويتواصل الرقص والغناء طيلة اليوم، وفي اليوم الموالي يقام حفل الزفاف في الكنيسة وبحضور جميع الأقارب والمدعوين، وفي يوم الأحد تنتقل العروس الى منزلها الجديد حيث يقام حفل الزفاف التقليدي المعروف بـ"أومابو".

رقص

رقص

مسابقات الرقص

إلى ذلك، يتوجب على العروس أن تتبع إرشادات دقيقة إن أرادت حياة سعيدة فحين تغادر إلى بيت زوجها عليها أن تغادر في الصباح الباكر وهي مغطاة بالكامل ولا يجب عليها النظر إلى الوراء، حتى لا تصاب بلعنة الحظ السيئ.

ففي حفل الزفاف التقليدي، يجب على عائلة العريس ذبح بقرة للترحيب بالعروس وتتبادل العائلتان الهدايا وتقيمان مسابقة رقص من أبناء العمومة والأخوال، ويرمز هذا الحفل إلى مغادرة العروس منزل أجدادها للانضمام إلى منزل زوجها.

بينما ترتدي العروس في اليوم الأخير لها ببيت أهلها الملابس التقليدية مثل المآزر الجلدية الناعمة والقلائد والأكسسوارات التقليدية الإفريقية المتوارثة فيما يرتدي العريس قطعا مصنوعة من جلود الحيوانات المفترسة خاصة الأسد.

المال والابتسام ممنوع

ولعل من التقاليد الشائعة في غرب إفريقيا، رمي النقود على العرسان أثناء رقصهما. وعادةً ما يتم إلقاء الأموال من قبل الضيوف الأكبر سناً والأقرب للعائلتين لكن يمكن لأي شخص المشاركة في هذا التقليد لإظهار فرحتهم بالزوجين، وتتولى إحدى وصيفات العروس جمع الأموال ثم منحها في نهاية الاحتفال للعروسين.

لكن من التقاليد الغريبة لدى قبائل في الكونغو، أن لا يظهر العروسان أي مظهر من مظاهر الفرح وأن لا يبتسما طيلة الاحتفال بهما، ومهما كانت الأجواء حولهما أجواء فرح وسعادة فلا يمكنهما إظهار الفرح أمام الملأ.

وإذا كان حفل العرس لا يكتمل دون قضاء الناس وقتًا ممتعًا خلال الاحتفال والرقص فإنه في بعض مناطق النيجر ليس كذلك، فمن يتولى مهمة الرقص هو الجمل سفينة الصحراء الذي يحظى بأهمية كبيرة ورمزية خاصة في النيجر الواقعة بغرب إفريقيا.

بعد العرس بأسبوع

وفي بوركينا فاسو تجتمع العائلتان في اليوم السابع بعد الزفاف احتراما لتقليد أصيل يقضي بأن تقوم العروس بإعداد أكلة تقليدية وهي عبارة عن عجينة ذرة لذيذة تسمى "تو"، وفي الوقت نفسه وفي منزل والد العروس يتم ذبح خروف ويستخدم جزء من لحمه لصنع حساء، تحمله عائلة العروس مع بقية هدايا وتجهيزات بيت العروس من أثاث وأواني المطبخ، وبعد انتهاء السهرة تعود عائلة العروس إلى منزلها حاملة عظام الخروف ويتم دفنها على طول الطريق، لجلب الحظ الجيد للعروسين.

إخفاء العروس واللباس الأسود

أما في موريتانيا فتحرص صديقات العروس وأخواتها على إخفائها عن العريس ليلة الدخلة ليحاول بشتى الطرق البحث عنها والتقصي عن مكان اختفائها بمساعدة أصدقائه، وأحيانا حين يفشل في إيجادها تساعده إحدى صديقاتها بكشف مكانها حتى يتواصل العرس في أجواء من الفرح. وترتدي العروس في موريتانيا اللباس الأسود ولا تكشف عن وجهها في الحفل!