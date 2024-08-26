حفل تأبين للقائد فاروق القدومي أبو اللطف بولاية تكساس

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN - أقامت الجالية الفلسطينية بمدينة هيوستن في ولاية تكساس الأميركية، حفل تأبين للقائد المؤسس فاروق القدومي "أبو اللطف"، بمشاركة أبناء الجاليات العربية والإسلامية، ومناصرين للقضية الفلسطينية.

واستذكر ماهر القدومي في كلمة ذوي الفقيد "أبو اللطف"، بعض محطاته النضالية وخصاله الإنسانية وارتباطه العائلي، مشيرا إلى انخراطه بالعمل الوطني باكرا وتميزه بشخصية وطنية قيادية ملتزمة.

وأشاد رجل الأعمال الفلسطيني فاروق الشامي بمناقب الراحل الكبير "أبو اللطف" ودوره القيادي والدبلوماسي المميز، والعمل الوحدوي الذي صبغ مسلكيته وحياته النضالية.

وقال سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، في كلمة مسجلة، إن المناضل الوطني الكبير فاروق القدومي ترك لنا إرثا وطنيا كبيرا، معاهدا روح الفقيد على المضي في النضال حتى تحقيق طموحات شعبنا بالحرية والاستقلال.

وأكد براق عبده في كلمة أنصار حركة "فتح" في أميركا، دور الراحل الكبير أبو اللطف منذ مشاركته الفاعلة بتأسيس حركة فتح والمواقع والمهمات التي شغلها خلال مسيرته النضالية.

وشدد على أهمية وضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة حرب الإبادة والتطهير العرقي، التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة بما فيها القدس.

وأشاد نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، في رسالة تلاها أبو العلي سليمان، بتاريخ القائد والمؤسس فاروق القدومي، وقال: ترجل أبو اللطف ليلتحق بقوافل شهداء الوطن على طريق الحرية التي ناضل شعبنا الفلسطيني لينتزع حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة فوق أرضه وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين لمنازلهم وأرضهم التي اقتلعوا منها بالقوة ونتيجة للمجازر المتتالية التي ارتكبتها العصابات الصهيونية والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم.

وعرض فيلم وثائقي قصير عن حياة القائد أبو اللطف ودوره القيادي بمسيرة الثورة، تضمن المئات من الصور التي جمعته مع طيف واسع من رفاق دربه بالقيادة الفلسطينية، إضافة لقادة العالم العربي وقادة الثورات بالعالم وكبار السياسيين الدوليين، ومحطاته النضالية.

وُلد المناضل الكبير "أبو اللطف" في الضفة الغربية عام 1931. درس المرحلة الأساسية في مدرستي جينصافوط والمنشية في مدينة يافا، والمرحلة الثانوية في مدرسة العامرية في مدينة يافا، ونال درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في القاهرة عام 1958.

انخرط القدومي في العمل الوطني السياسي في فترة مبكرة من حياته؛ فقد تعرف إلى ياسر عرفات وصلاح خلف أثناء دراسته في مصر، وشارك في تأسيس حركة فتح إلى جانب الرئيس الراحل ياسر عرفات، والرئيس محمود عباس، والشهيدين خليل الوزير وصلاح خلف، وكان أحد كُتّاب مجلتها“فلسطيننا”، وعضو لجنتها المركزية منذ عام 1965، وممثلها في القاهرة، ومسؤول علاقاتها الخارجية، وشغل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح.

أصبح فاروق القدومي عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، وعضوًا في المجلس الوطني، ورئيسًا للدائرة السياسية لمنظمة التحرير عام 1973، ومسؤول دائرة الشؤون الخارجية لمنظمة التحرير عام 1989، وقد ساهم في تطوير علاقات المنظمة بالدول العربية والاتحاد السوفياتي وغيرها من دول العالم.