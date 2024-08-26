ناشطة يهودية أميركية: ما يحدث في غزة إبادة جماعية

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - وصفت الناشطة اليهودية الأميركية ميديا بنيامين، الوضع في قطاع غزة بأنه يشهد "إبادة جماعية"، داعية الولايات المتحدة إلى وقف دعمها لإسرائيل.

وأكدت بنيامين، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أن الوقت قد حان كي يفي المجتمع الدولي بالتزاماته وإنهاء الحرب في غزة التي تشهد "إبادة جماعية"، ومحاولة ممنهجة للقضاء على المواطنين الفلسطينيين.

وأضافت أن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة هي محاولة لجعل حياة الناس غير صالحة للعيش، ولإجبارهم على مغادرة وطنهم. وتابعت: "ما نشهده في غزة ليس مجرد صراع، بل حملة مخططة للقضاء على جميع السكان".

وشددت بنيامين على ضرورة اعتراف العالم بأن ما يحصل في غزة هو "إبادة جماعية" والتصرف وفقا لذلك، وانتقدت الإدارة الأميركية لدعمها إسرائيل رغم كل الفظائع التي ترتكبها، داعية إلى مقاطعة الحكومة الإسرائيلية بالكامل.

وأكدت ضرورة الوقف الفوري لشحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل، واصفة ذلك بأنه "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقيم الأميركية".

وجاءت تصريحات الناشطة اليهودية الأميركية، قبيل العرض الأول للفيلم الوثائقي "الخلاص المقدس"، الذي صوره تلفزيون "تي آر تي وورلد" التركي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ويسلط الضوء على وحشية المستعمرين اليهود ضد الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول 2023، ما أسفر عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.