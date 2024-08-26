ناشطة يهودية أميركية: ما يحدث في غزة إبادة جماعية

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - وصفت الناشطة اليهودية الأميركية ميديا بنيامين، الوضع في قطاع غزة بأنه يشهد "إبادة جماعية"، داعية الولايات المتحدة إلى وقف دعمها لإسرائيل.
وأكدت بنيامين، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أن الوقت قد حان كي يفي المجتمع الدولي بالتزاماته وإنهاء الحرب في غزة التي تشهد "إبادة جماعية"، ومحاولة ممنهجة للقضاء على المواطنين الفلسطينيين.
وأضافت أن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة هي محاولة لجعل حياة الناس غير صالحة للعيش، ولإجبارهم على مغادرة وطنهم. وتابعت: "ما نشهده في غزة ليس مجرد صراع، بل حملة مخططة للقضاء على جميع السكان".
وشددت بنيامين على ضرورة اعتراف العالم بأن ما يحصل في غزة هو "إبادة جماعية" والتصرف وفقا لذلك، وانتقدت الإدارة الأميركية لدعمها إسرائيل رغم كل الفظائع التي ترتكبها، داعية إلى مقاطعة الحكومة الإسرائيلية بالكامل.
وأكدت ضرورة الوقف الفوري لشحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل، واصفة ذلك بأنه "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقيم الأميركية".
وجاءت تصريحات الناشطة اليهودية الأميركية، قبيل العرض الأول للفيلم الوثائقي "الخلاص المقدس"، الذي صوره تلفزيون "تي آر تي وورلد" التركي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ويسلط الضوء على وحشية المستعمرين اليهود ضد الفلسطينيين.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول 2023، ما أسفر عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
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