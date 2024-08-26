بوريل يؤيد موقف لبنان المطالب بتطبيق فوري للقرار 1701

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN - أعرب مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، عن تأييده موقف لبنان المطالب بتطبيق فوري لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 المتعلق بفض الاشتباك مع إسرائيل.
حديث بوريل جاء خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، تطرقا خلاله للتطورات الميدانية في جنوب لبنان والمنطقة، وفق بيان للخارجية اللبنانية.
وفجر الأحد، شنت طائرات حربية إسرائيلية أكثر من 40 غارة على عشرات القرى والبلدات بجنوب لبنان أسفرت عن استشهاد 3 لبنانيين، في أوسع هجوم منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
فيما أعلن "حزب الله" قصف مواقع عسكرية إسرائيلية بـ340 صاروخا وشن هجوم بطائرات مسيرة نحو عمق إسرائيل؛ ردا على اغتيالها القيادي بالحزب فؤاد شكر بيروت في 30 يوليو/ تموز الماضي.
وعبَّر بوريل، خلال الاتصال، عن تأييده "موقف لبنان المطالب بالتطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الرقم 1701".
وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنّى مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 1701، الذي دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، بعد حرب بين الأخيرة و"حزب الله".
كما دعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).
وأعرب بو حبيب وبوريل عن أسفهما لـ"عدم تحقيق انفراجة في الجولة الجديدة من المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، والتي عُقدت في القاهرة (انتهت الأحد) بعد الجولة الأولى بالدوحة".
ويتمسك نتنياهو في المفاوضات بإمكانية استئناف الحرب على غزة، واستمرار السيطرة العسكرية على محور فيلادلفيا ومعبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر، وممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.
في المقابل، تصر حركة حماس على إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.
وأكد بو حبيب وبوريل "أهمية استمرار الجهود والمساعي لإيقاف إطلاق النار في غزة، باعتباره المدخل الأساس لوضع حد للتصعيد الدائر في المنطقة وتجنيبها حربا شاملة".
وللمطالبة بإنهاء الحرب على غزة، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا منذ 8 أكتوبر، حلّف مئات بين شهيد وجريح
بالجانب اللبنانيوعدد من القتلى والجرحى الاسرائيلين.
وشدد بو حبيب على "ضرورة أن يمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطا على إسرائيل لتوقف عدوانها المستمر على لبنان وتلتزم بتنفيذ القرار 1701".
والأحد، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال اجتماع حكومي طارئ لبحث التصعيد الأخير بين "حزب الله" وإسرائيل، إن "المطلوب هو وقف العدوان الإسرائيلي أولا، وتطبيق القرار 1701 ثانيا".
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