بوريل يؤيد موقف لبنان المطالب بتطبيق فوري للقرار 1701

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - أعرب مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، عن تأييده موقف لبنان المطالب بتطبيق فوري لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 المتعلق بفض الاشتباك مع إسرائيل.

حديث بوريل جاء خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، تطرقا خلاله للتطورات الميدانية في جنوب لبنان والمنطقة، وفق بيان للخارجية اللبنانية.

وفجر الأحد، شنت طائرات حربية إسرائيلية أكثر من 40 غارة على عشرات القرى والبلدات بجنوب لبنان أسفرت عن استشهاد 3 لبنانيين، في أوسع هجوم منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

فيما أعلن "حزب الله" قصف مواقع عسكرية إسرائيلية بـ340 صاروخا وشن هجوم بطائرات مسيرة نحو عمق إسرائيل؛ ردا على اغتيالها القيادي بالحزب فؤاد شكر بيروت في 30 يوليو/ تموز الماضي.

وعبَّر بوريل، خلال الاتصال، عن تأييده "موقف لبنان المطالب بالتطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الرقم 1701".

وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنّى مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 1701، الذي دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، بعد حرب بين الأخيرة و"حزب الله".

كما دعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).

وأعرب بو حبيب وبوريل عن أسفهما لـ"عدم تحقيق انفراجة في الجولة الجديدة من المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، والتي عُقدت في القاهرة (انتهت الأحد) بعد الجولة الأولى بالدوحة".

ويتمسك نتنياهو في المفاوضات بإمكانية استئناف الحرب على غزة، واستمرار السيطرة العسكرية على محور فيلادلفيا ومعبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر، وممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

في المقابل، تصر حركة حماس على إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وأكد بو حبيب وبوريل "أهمية استمرار الجهود والمساعي لإيقاف إطلاق النار في غزة، باعتباره المدخل الأساس لوضع حد للتصعيد الدائر في المنطقة وتجنيبها حربا شاملة".

وللمطالبة بإنهاء الحرب على غزة، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا منذ 8 أكتوبر، حلّف مئات بين شهيد وجريح

بالجانب اللبنانيوعدد من القتلى والجرحى الاسرائيلين.

وشدد بو حبيب على "ضرورة أن يمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطا على إسرائيل لتوقف عدوانها المستمر على لبنان وتلتزم بتنفيذ القرار 1701".

والأحد، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال اجتماع حكومي طارئ لبحث التصعيد الأخير بين "حزب الله" وإسرائيل، إن "المطلوب هو وقف العدوان الإسرائيلي أولا، وتطبيق القرار 1701 ثانيا".