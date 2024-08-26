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وزير الخارجية الإسباني: يمكن تجنب حرب شاملة بالمنطقة بوقف إطلاق النار في غزة

8/26/2024 7:14:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) مدريد / PNN - قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، إنه يمكن تجنب اندلاع حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط، رغم حالة التوتر القصوى التي تشهدها المنطقة.

ورأى ألباريس في لقاء مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن تجنب تلك الحرب يبدأ بوقف إطلاق النار في غزة، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عرقلة إلى المدنيين في القطاع، ثم وضع إطار للحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشدد في هذا المجال على أن وقف إطلاق النار في غزة ومنع امتداد الحرب إلى لبنان يجب أن يكونا بين أولويات أوروبا والمجتمع الدولي.

ولفت وزير الخارجية الإسباني إلى أن بلاده "حذرت منذ أشهر طويلة من خطر توسع رقعة الكارثة التي يعيشها قطاع غزة وامتدادها إلى لبنان، ومن ثم تحولها إلى حرب إقليمية مدمرة".

وقال إن "الصيغة التي تتطلع إليها إسبانيا هي إطلاق عملية حوار مع إسرائيل تكون نتيجتها قيام دولة فلسطينية تعيش بأمن وسلام، أما الصيغة الأخرى فهي الحرب".

وأكد ألباريس أن "المجتمع الدولي يعرف جيدا صيغة تحقيق السلام في المنطقة، وأن ما يحتاج إليه هو الإرادة السياسية والشجاعة السياسية لتطبيقها".

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