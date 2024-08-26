وزير الخارجية الإسباني: يمكن تجنب حرب شاملة بالمنطقة بوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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مدريد / PNN - قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، إنه يمكن تجنب اندلاع حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط، رغم حالة التوتر القصوى التي تشهدها المنطقة.
ورأى ألباريس في لقاء مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن تجنب تلك الحرب يبدأ بوقف إطلاق النار في غزة، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عرقلة إلى المدنيين في القطاع، ثم وضع إطار للحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وشدد في هذا المجال على أن وقف إطلاق النار في غزة ومنع امتداد الحرب إلى لبنان يجب أن يكونا بين أولويات أوروبا والمجتمع الدولي.
ولفت وزير الخارجية الإسباني إلى أن بلاده "حذرت منذ أشهر طويلة من خطر توسع رقعة الكارثة التي يعيشها قطاع غزة وامتدادها إلى لبنان، ومن ثم تحولها إلى حرب إقليمية مدمرة".
وقال إن "الصيغة التي تتطلع إليها إسبانيا هي إطلاق عملية حوار مع إسرائيل تكون نتيجتها قيام دولة فلسطينية تعيش بأمن وسلام، أما الصيغة الأخرى فهي الحرب".
وأكد ألباريس أن "المجتمع الدولي يعرف جيدا صيغة تحقيق السلام في المنطقة، وأن ما يحتاج إليه هو الإرادة السياسية والشجاعة السياسية لتطبيقها".
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