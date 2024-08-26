الرئيس يعزي رئيس الوزراء اللبناني بوفاة الرئيس سليم الحص

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بوفاة رئيس مجلس الوزراء الأسبق سليم الحص.

وقال الرئيس في البرقية: "أمضى الرئيس سليم الحص حياته برفعة وطنه وشعبه، وبمناصرته المخلصة للعروبة وقضاياها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي ظلت في وجدانه، كما ظل وسيبقى رحمه الله في وجدان كل فلسطيني وعربي".

وأعرب سيادته عن أحر تعازيه بوفاة الراحل الكبير، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، ويحفظكم ولبنان العزيز وشعبه الشقيق، بخير وسلام.