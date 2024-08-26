الرئيس يعزي رئيس الوزراء اللبناني بوفاة الرئيس سليم الحص

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بوفاة رئيس مجلس الوزراء الأسبق سليم الحص.
وقال الرئيس في البرقية: "أمضى الرئيس سليم الحص حياته برفعة وطنه وشعبه، وبمناصرته المخلصة للعروبة وقضاياها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي ظلت في وجدانه، كما ظل وسيبقى رحمه الله في وجدان كل فلسطيني وعربي".
وأعرب سيادته عن أحر تعازيه بوفاة الراحل الكبير، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، ويحفظكم ولبنان العزيز وشعبه الشقيق، بخير وسلام.
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