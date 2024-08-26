الهباش يدعو العالم الإسلامي للتحرك لإنقاذ الأقصى من مخططات حكومة الإرهاب الإسرائيلية

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - وجه قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، نداء للعالم العربي والإسلامي وبالذات منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لإنقاذ المسجد الأقصى المبارك من المخططات الإجرامية التي ينفذها تحالف الإرهاب الإسرائيلي، بقيادة مجرمي الحرب بنيامين وبن غفير.

واعتبر الهباش في بيان صحفي، اليوم الإثنين، تصريحات الإرهابي بن غفير التي أعلن فيها صراحة أنه يريد هدم المسجد الأقصى وإقامة كنيس يهودي مكانه، إعلان حرب على الإسلام والمسلمين، داعيا المجتمع الدولي لوقف هؤلاء الإرهابيين قبل فوات الأوان.

وحذر الهباش من أن استمرار هذه الاعتداءات على الأقصى المبارك سيشعل نار حرب دينية لا يمكن لأحد في العالم أن يتوقع مآلاتها وتبعاتها، وسيدفع العالم أجمع ثمن سكوته على هذه الجرائم التي تغذيها خرافات وخزعبلات لا أساس لها في التاريخ والقانون الدولي.

وأكد أن ادعاءات رئيس حكومة الإجرام والقتل في إسرائيل بنيامين نتنياهو حول احترامه الوضع القائم في المسجد الأقصى ليست سوى محاولات خداع لذر الرماد في العيون، حيث أن المجرم بن غفير يعمل وينفذ مخططاته بتنسيق كامل مع رئيس الحكومة الذي يوفر له الدعم الكامل للمضي بمخططه الشيطاني تجاه المسجد الأقصى المبارك.

وطالب قاضي القضاة، العلماء ورجال الدين في العالم الإسلامي بأخذ زمام المبادرة والقيام بواجبهم الديني والأخلاقي تجاه قبلة المسلمين الأولى المسجد الاقصى المبارك واستنهاض شعوبهم ودولهم للدفاع عن الأقصى والمقدسات الإسلامية في فلسطين، داعيا أبناء شعبنا إلى شد الرحال لمدينة القدس والرباط في المسجد الأقصى.



