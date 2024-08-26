في حديث مع PNN :الهباش يعتبر تصريحات بن غفير، اعلانَ حرب على الاسلام والمسلمين

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN / ردا على تصريحات الأمن القومي في حكة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير اليوم، والتي قال فيها إنه يريد إقامة كنيس في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة..

و اعتبر قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية د. محمود الهباش بمثابة إعلان حرب على الإسلام والمسلمين، داعياً المجتمع الدولي لوقف هؤلاء الإرهابيين قبل فوات الأوان .

وحذر الهباش في تصريحات لمراسلة PNN من أن استمرار هذه الاعتداءات على الأقصى المبارك سيشعل نار حرب دينية، لا يمكن لأحد في العالم أن يتوقع مآلاتها وتبعاتها، وسيدفع العالم أجمع ثمن سكوته على هذه الجرائم التي تغذيها خرافات لا أساس لها في التاريخ والقانون الدولي.

وأكد الهباش أن ادعاءات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول احترامه الوضع القائم في المسجد الأقصى ليست سوى محاولات خداع لذر الرماد في العيون، حيث ان المتطرف بن غفير يعمل وينفذ مخططاته بتنسيق كامل مع نتنياهو، الذي يوفر له الدعم الكامل للمضي بمخططه التهويدي تجاه المسجد الأقصى المبارك.

ووجه الهباش نداءً للعالم العربي والإسلامي، وخاصة منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، لإنقاذ المسجد الأقصى المبارك من المخططات التهويدية التي ينفذها تحالف مجرمي الحرب بنيامين نتنياهو وبن غفير والتي تنفذ حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا، وتستهدف أقدس مقدسات المسلمين في فلسطين وهو المسجد الأقصى المبارك.

وطالب قاضي القضاة، العلماء ورجال الدين في العالم الإسلامي بأخذ زمام المبادرة والقيام بواجبهم الديني والأخلاقي تجاه قبلة المسلمين الأولى المسجد الأقصى المبارك، واستنهاض شعوبهم ودولهم للدفاع عن الأقصى والمقدسات الإسلامية في فلسطين، داعياً أبناء شعبنا إلى شد الرحال لمدينة القدس والرباط في المسجد الأقصى.

