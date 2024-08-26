في حديث مع PNN :الهباش يعتبر تصريحات بن غفير، اعلانَ حرب على الاسلام والمسلمين

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN / ردا على تصريحات وزير
الأمن القومي في حكة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير اليوم، والتي قال فيها إنه يريد إقامة كنيس في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة..
و اعتبر قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية د. محمود الهباش بمثابة إعلان حرب على الإسلام والمسلمين، داعياً المجتمع الدولي لوقف هؤلاء الإرهابيين قبل فوات الأوان .
وحذر الهباش في تصريحات لمراسلة PNN من أن استمرار هذه الاعتداءات على الأقصى المبارك سيشعل نار حرب دينية، لا يمكن لأحد في العالم أن يتوقع مآلاتها وتبعاتها، وسيدفع العالم أجمع ثمن سكوته على هذه الجرائم التي تغذيها خرافات لا أساس لها في التاريخ والقانون الدولي.
وأكد الهباش أن ادعاءات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول احترامه الوضع القائم في المسجد الأقصى ليست سوى محاولات خداع لذر الرماد في العيون، حيث ان المتطرف بن غفير يعمل وينفذ مخططاته بتنسيق كامل مع نتنياهو، الذي يوفر له الدعم الكامل للمضي بمخططه التهويدي تجاه المسجد الأقصى المبارك.
ووجه الهباش نداءً للعالم العربي والإسلامي، وخاصة منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، لإنقاذ المسجد الأقصى المبارك من المخططات التهويدية التي ينفذها تحالف مجرمي الحرب بنيامين نتنياهو وبن غفير والتي تنفذ حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا، وتستهدف أقدس مقدسات المسلمين في فلسطين وهو المسجد الأقصى المبارك.
وطالب قاضي القضاة، العلماء ورجال الدين في العالم الإسلامي بأخذ زمام المبادرة والقيام بواجبهم الديني والأخلاقي تجاه قبلة المسلمين الأولى المسجد الأقصى المبارك، واستنهاض شعوبهم ودولهم للدفاع عن الأقصى والمقدسات الإسلامية في فلسطين، داعياً أبناء شعبنا إلى شد الرحال لمدينة القدس والرباط في المسجد الأقصى.
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