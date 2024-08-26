‎اتحاد الكتّاب يستذكر الأديب عبد اللطيف عقل بذكرى رحيله الـ31

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - استذكر الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، اليوم الاثنين، المفكر والفيلسوف الأديب الدكتور عبد اللطيف عقل، في الذكرى الـ31 على رحيله.
وقال الاتحاد في بيان صحفي لهذه المناسبة: "عبد اللطيف عقل، الأديب الشاعر، والأكاديمي البارع، قضى حياته بعطاء منير، ومسيرة جليلة، وواصل مشواره ببراعة، فكان واحدًا من أهم شخصيات فلسطين المعاصرة".
وأضاف: استطاع عبد اللطيف عقل من خلال قلمه، وعقله، وتميزه في الحضور الأدبي والفلسفي والنضالي أيضًا أن يقنع العارفين بمجالاته بأنه أنجز ببراعة أفكاره، ومارسها يقينًا ولم يكن متصنعًا، ولا مهزوزًا، فعاش متصالحًا مع ذاته، من غير تكلف أو خفايا مثيرة للريبة.
وتابع: عاش عقل وغاب عن الوجود ليبقى خالدًا عند الكثيرين من الذين عرفوه، ووصل إليهم منجزه، ووقفوا على قيمته.
وأكد الاتحاد أنه سيبقى وفيا لعبد اللطيف عقل وأمثاله الذين أعطوا فلسطين أعمارهم، ليفشلوا رواية النقيض المحتل، ويثبتوا الحقيقة الفلسطينية، في لوح الوجود مهما كان العالم ظالمًا ومتنكرًا لفلسطين.
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