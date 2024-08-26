‎اتحاد الكتّاب يستذكر الأديب عبد اللطيف عقل بذكرى رحيله الـ31

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - استذكر الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، اليوم الاثنين، المفكر والفيلسوف الأديب الدكتور عبد اللطيف عقل، في الذكرى الـ31 على رحيله.

وقال الاتحاد في بيان صحفي لهذه المناسبة: "عبد اللطيف عقل، الأديب الشاعر، والأكاديمي البارع، قضى حياته بعطاء منير، ومسيرة جليلة، وواصل مشواره ببراعة، فكان واحدًا من أهم شخصيات فلسطين المعاصرة".

‎وأضاف: استطاع عبد اللطيف عقل من خلال قلمه، وعقله، وتميزه في الحضور الأدبي والفلسفي والنضالي أيضًا أن يقنع العارفين بمجالاته بأنه أنجز ببراعة أفكاره، ومارسها يقينًا ولم يكن متصنعًا، ولا مهزوزًا، فعاش متصالحًا مع ذاته، من غير تكلف أو خفايا مثيرة للريبة.

وتابع: ‎عاش عقل وغاب عن الوجود ليبقى خالدًا عند الكثيرين من الذين عرفوه، ووصل إليهم منجزه، ووقفوا على قيمته.

وأكد الاتحاد أنه سيبقى وفيا لعبد اللطيف عقل وأمثاله الذين أعطوا فلسطين أعمارهم، ليفشلوا رواية النقيض المحتل، ويثبتوا الحقيقة الفلسطينية، في لوح الوجود مهما كان العالم ظالمًا ومتنكرًا لفلسطين.



