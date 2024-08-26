برشلونة يُعير كليمون لينجليه لأتلتيكو مدريد

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعاقد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مع المدافع الفرنسي كليمون لينجليه لاعب فريق برشلونة على سبيل الإعارة.
وقال نادي برشلونة في بيان رسمي مشترك مع أتلتيكو مدريد اليوم الإثنين إنه تم التوصل لاتفاق بشأن إعارة لينجليه لمدة موسم واحد حتى 30 حزيران/يونيو 2025.
وأكد النادي الكتالوني عبر موقعه الإلكتروني أن الاتفاق لا يتضمن بندا للشراء.
ولعب المدافع الفرنسي 160 مباراة رسمية بقميص برشلونة منذ انضمامه للفريق في صيف 2018 قادما من إشبيلية، وسجل 7 أهداف مع 3 تمريرات حاسمة في أربعة مواسم.
وساهم لينجليه في تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2019/2018 وكأس ملك إسبانيا موسم 2021/2020 وكأس السوبر الإسباني 2019/2018.
وأوضح برشلونة أيضا أن كليمون لينجليه لعب الموسمين الماضيين معارا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب بصفوف توتنهام موسم 2023/2022 حيث شارك في 35 مباراة منها 26 مباراة في الدوري الإنجليزي.
وفي الموسم الماضي ارتدى لينجليه قميص أستون فيلا وقاده لتأهل تاريخي لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد مشاركته في 25 مباراة بين بطولات الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري المؤتمر الأوروبي.
MENAFN26082024000110011019ID1108600678
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.