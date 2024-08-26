برشلونة يُعير كليمون لينجليه لأتلتيكو مدريد

تعاقد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مع المدافع الفرنسي كليمون لينجليه فريق برشلونة على سبيل الإعارة.

وقال نادي برشلونة في بيان رسمي مشترك مع أتلتيكو مدريد اليوم الإثنين إنه تم التوصل لاتفاق بشأن إعارة لينجليه لمدة موسم واحد حتى 30 حزيران/يونيو 2025.

وأكد النادي الكتالوني عبر موقعه الإلكتروني أن الاتفاق لا يتضمن بندا للشراء.

ولعب المدافع الفرنسي 160 رسمية بقميص برشلونة منذ انضمامه للفريق في صيف 2018 قادما من إشبيلية، وسجل 7 أهداف مع 3 تمريرات حاسمة في أربعة مواسم.

وساهم لينجليه في تتويج برشلونة بلقب الإسباني موسم 2019/2018 وكأس ملك إسبانيا موسم 2021/2020 وكأس السوبر الإسباني 2019/2018.

وأوضح برشلونة أيضا أن كليمون لينجليه لعب الموسمين الماضيين معارا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب بصفوف توتنهام موسم 2023/2022 حيث شارك في 35 مباراة منها 26 مباراة في الدوري الإنجليزي.

وفي الموسم الماضي ارتدى لينجليه قميص أستون فيلا وقاده لتأهل تاريخي لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد مشاركته في 25 مباراة بين بطولات الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري المؤتمر الأوروبي.