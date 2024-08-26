26 دولة تشارك في آسيوية الملاكمة للناشئين بالعين

أعلن اتحاد الإمارات للملاكمة، مشاركة 26 دولة في البطولة الآسيوية للناشئين والواعدين، والتي تقام منافساتها خلال الفترة من 28 أغسطس الحالي إلى 9 سبتمبر المقبل في مركز أدنيك بمدينة العين، بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للملاكمة.

وأجرى لاعبو منتخبنا الوطني صباح اليوم الإثنين، الفحوصات الطبية المقررة قبل المشاركة في البطولة، بالتزامن مع الاستعدادات الحالية في معسكر الإعداد بفندق دانات العين.

وتضم القائمة التي أعلن عنها المدير الفني محمد الشبلي 14 لاعباً، إضافة إلى لاعبة واحدة.

وتصل 4 منتخبات خلال الساعات المقبلة إلى مدينة العين وهي هونج كونج، ومنغوليا، وسريلانكا، وأفغانستان، فيما يتوالى وصول باق المنتخبات خلال اليومين المقبلين.

بدوره، أكد عمر الجابري رئيس لجنة الحكام عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، أنه سيتم عقد الاجتماع الفني للبطولة وتسجيل اللاعبين وإجراء القرعة بعد غدٍ الأربعاء، تمهيداً لانطلاق المنافسات، فيما يقام حفل الافتتاح الخميس المقبل.

وأشار إلى أن الاتحاد الآسيوي سيعقد اجتماع الجمعية العمومية على هامش البطولة يوم 31 أغسطس الحالي.