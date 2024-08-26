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الكرملين: الهجوم الأوكراني على كورسك لن يمر دون رد

8/26/2024 7:13:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال الكرملين اليوم الاثنين إن الرد الروسي على توغل أوكرانيا في منطقة كورسك بغرب البلاد حتمي وإن إجراء محادثات لوقف إطلاق النار مع كييف لم يعد مطروحا.

وتوغل آلاف الجنود الأوكرانيين في الأراضي الروسية في السادس من أغسطس في هجوم مباغت قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يهدف إلى تعزيز موقف كييف في المفاوضات المزمعة وإبطاء تقدم القوات الروسية على الجبهة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "لا يمكن أن تمر هذه الأعمال القتالية دون رد مناسب... الرد آت لا محالة".

وذكر بوتين أن أوكرانيا ستتلقى "الرد الذي تستحقه" دون مزيد من التوضيح.

ونفى بيكسوف صحة تقارير إعلامية تفيد بوجود نوع من مفاوضات وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف.

وقال "لم تكن هناك مفاوضات... هناك الكثير من التقارير في وسائل الإعلام عن وجود مفاوضات لكن ليست كلها صحيحة".

وأضاف "لم يعد لمسألة المفاوضات أهمية كبيرة في الوقت الحالي".

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